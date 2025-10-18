Cinco partidos ponen en marcha la fecha 9 del Clausura

Con cinco partidos se pone en marcha la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur, con actividad en la dos divisionales.

Todos los encuentros de la programación se jugarán desde las 16.

En la primera división "A", el líder San Francisco tendrá un duro examen ante Liniers.

El partido se jugará en el Gustavo Novoa y será dirigido por Lucas de Dios.

Además, Libertad y Olimpo jugarán un partido por puntos clave en Villa Rosas.

El duelo irá en el Manuel Manzano, con contralor de Pablo Leguizamon.

En la primera división "B", en tanto, habrá otros tres encuentros esta tarde.

En Cabildo, el líder Comercial expondrá su gran presente ante Pacífico.

El partido en la vecina localidad lo dirigirá Raúl Kerman.

Además, el escolta La Armonía se medirá ante Dublin en General Cerri.

El duelo en el Luis Molina será dirigido por Adrián Paniagua.

Mientras que en el Adolfo Pirola, el colista Pacífico esperará por Tiro Federal.

El árbitro principal será Ariel Turcumán.

*Cómo sigue

La fecha culminará mañana con tres partidos, también con acción en ambas divisionales.

En la división superior, se medirán: Sporting vs Villa Mitre (Fernando Márquez) y Bella Vista vs Huracán (Franco Páez).

Mientras que en el ascenso chocarán Sansinena y Rosario Puerto Belgrano, con arbitraje de Franco Yatzky.

Posiciones

--Clausura en la "A": 1) San Francisco, 14 unidades; 2) Huracán, 13; 3) Libertad, 12; 4) Villa Mitre y Olimpo, 11; 6) Liniers, 9; 7) Sporting y Bella Vista, 8.

--La acumulada: 1) Bella Vista y Libertad, 35 puntos; 3) Huracán y Liniers, 31; 5) San Francisco, 28, 6) Villa Mitre, 27; 7) Sporting y Olimpo, 25.

La tabla en la "B"

--Posiciones: 1) Comercial, 21 puntos; 2) La Armonía, 15; 3) Tiro Federal, 13; 4) Rosario y Pacífico C, 11; 6) Sansinena, 9; 7) Dublin, 5; 8) Pacífico BB, 2.

La acumulada

En caso de que Comercial gane el Clausura, el mejor la de tabla general jugará la Promoción.

Así marchan: 1) La Armonía, 46 puntos; 2) Comercial, 43; 3) Rosario, 41; 4) Pacífico de Cabildo, 39; 5) Tiro, 29; 6) Sansinena, 24; 7) Dublin, 14 y 8) Pacífico BB, 7.