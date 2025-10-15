"Pato" López: "Nuestro caballito de batalla es mantener la valla en cero"

Libertad prácticamente aseguró la permanencia en la elite del fútbol de la Liga del Sur. Con la victoria ante Villa Mitre 1 a 0, el elenco de Villa Rosas llegó 35 puntos en la general y además ratificó su estadía entre los cuatro de arriba para pelear el Clausura. Patricio López fue el autor de la conquista justo ante su ex equipo.

"No lo grité por respeto, pero igualmente no me acuerdo mucho del gol. Si que fue en un córner, cabeceé, pero no vi dónde picó y cómo entró", dijo entre risas "Pato" en el programa El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 15.

Ya más serio, resaltó el campañón de su equipo.

"Nuestro caballito de batalla es mantener el la valla en cero. La verdad que estamos muy sólidos y creo que somos el único equipo que nunca salió de los cuatro primeros en todo el año", valoró.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Y está en lo cierto porque Libertad siempre estuvo en zona de playoffs y ya suma 14 vallas invictas.

Mirá la nota completa: