Barby Franco, furiosa con Mariana Brey: "Suelte señora, respete un poco"

Mariana Brey acudió como invitada al programa de streaming de Ángel de Brito y recordó su romance con el abogado Fernando Burlando.

"Hoy sería la esposa de un candidato a diputado", le dijo el conductor y ella reveló que también podría estar a su lado en un rol más activo: "Él me propuso ser su candidata, ¿no te conté eso?".

"Pensé que casamiento", acotó De Brito, y ella respondió: "También", algo que molestó mucho a Barby Franco, que hace varios años le pide a Brey que deje de hablar de su pareja y de mandarle mensajes.

"Le tengo mucho aprecio y respeto a Barby Franco, por supuesto, que es su mujer. Le tengo mucha admiración como profesional, como persona, lo quiero", aclaró Mariana.

Pero a Barby no le gustó nada y opinó en las redes del streaming: "¡Suelte señora! ¡Ya está! Hay una bebé. Respete un poco". (NA)