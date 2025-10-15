Barby Franco, furiosa con Mariana Brey: "Suelte señora, respete un poco"
La mujer de Fernando Burlando no soporta que la periodista recuerde la relación que tuvo con él en el pasado.
Mariana Brey acudió como invitada al programa de streaming de Ángel de Brito y recordó su romance con el abogado Fernando Burlando.
"Hoy sería la esposa de un candidato a diputado", le dijo el conductor y ella reveló que también podría estar a su lado en un rol más activo: "Él me propuso ser su candidata, ¿no te conté eso?".
"Pensé que casamiento", acotó De Brito, y ella respondió: "También", algo que molestó mucho a Barby Franco, que hace varios años le pide a Brey que deje de hablar de su pareja y de mandarle mensajes.
"Le tengo mucho aprecio y respeto a Barby Franco, por supuesto, que es su mujer. Le tengo mucha admiración como profesional, como persona, lo quiero", aclaró Mariana.
Pero a Barby no le gustó nada y opinó en las redes del streaming: "¡Suelte señora! ¡Ya está! Hay una bebé. Respete un poco". (NA)