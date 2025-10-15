Corte de calles y servicios para este miércoles 15 de octubre

En este miércoles 15 de octubre continúan los trabajos por tareas en bocacalles por parte de la Municipalidad de Bahía Blanca. Además, EDES realizará cuatro cortes programados por tareas de mejora.

Cortes de calle:

Hay continuidad de tareas realizadas en varias arterias de la ciudad, por lo que se verá interrumpido el tránsito en las siguientes calles:

Por 20 días aprox:

Por trabajos en la bocacalle de Av. Alem y Alsina, corte total de Av. Alem entre Alsina e Yrigoyen.

Además, corte de media calzada en Alsina entre entre Av. Alem y Zeballos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

También, persisten los trabajos en San Martín entre Alsina y Las Heras.

Cortes de energía:

Desde EDES informan que habrá cuatro cortes programados para la jornada de hoy por obras de mantenimiento y mejora del servicio:

de 8:30 a 13hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Cramer, Rosales, Victorica, Molina Campos.

de 8:30 a 13hs, afecta a la calle Yrigoyen 776

de 9 a 16hs, afecta a la calle Cabral 800, vereda par.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y en la App de la empresa.