La cifra récord que alcanzó Lautaro en la Selección y su alegría más allá de los goles ante Puerto Rico

Pese a llegar desde el banco, al bahiense Lautaro Martínez le alcanzaron un puñado de minutos para marcar dos goles en la victoria ante Puerto Rico por 6 a 0, en el segundo y último amistoso de la Selección en Miami.

El Toro ingresó a los 61 y marcó a los 79 y 84 minutos en el cómodo triunfo albiceleste.

Estos tantos le permitieron al capitán de Inter llegar a los 35 festejos en el combinado nacional, alcanzando a Hernán Crespo en el cuarto lugar, por detrás de Sergio Agüero (42), Gabriel Batistuta (54) y Lionel Messi (114).

Tras el encuentro, el delantero surgido en Liniers admitió que estar "feliz porque siempre es importante convertir con esta camiseta para un delantero y siempre suma".

Pero más allá de eso, Lautaro resaltó la importantica de los estrenos de José Manuel López, Aníbal Moreno, Facundo Cambeses y Lautaro Rivero con la camiseta del seleccionado mayor.

"Estoy feliz porque pudieron debutar varios chicos y pudimos hacer muchísimos goles", remarcó.

Además, contó cómo se prepara para la recta final de cara al Mundial de 2026.

"Yo estoy bien, la verdad que estoy bien. Me estoy preparando día a día de la mejor manera, físicamente me encuentro muy bien y estoy contento con el presente", admitió el exatacante de Racing.