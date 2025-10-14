Según Caputo, el mercado hizo una “interpretación errónea” de los dichos de Trump

Las declaraciones de Donald Trump durante la cumbre con Javier Milei generaron tensión en los mercados, que reaccionaron rápidamente con la caída de bonos y acciones argentinas que operan en Wall Street. Ante ese escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó llevar calma y aseguró: “Hubo una interpretación errónea, pero se corregirá mañana”.

Es que el mandatario norteamericano advirtió que si La Libertad Avanza no gana las elecciones del 26 de octubre, el respaldo financiero podría retirarse. “Estamos confiados en que al presidente y su coalición les va a ir bien en las elecciones. Pero esta ayuda está sujeta a políticas económicas fuertes. Volver a las políticas fallidas del peronismo generará que Estados Unidos reconsidere la situación”, expresó.

Antes de la reunión en la Casa Blanca, las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York operaban casi todas en verde. Sin embargo, tras las declaraciones del presidente estadounidense, que condicionó la ayuda al triunfo electoral de LLA, los números rojos volvieron a las pantallas.

Al cierre de la jornada, pérdidas fueron encabezadas por Banco Supervielle (-8,1%), Central Puerto y Transportadora Gas del Sur, ambas con -6,3%; Galicia (-6%), y Loma Negra y Pampa Energía, con -5,8%. Los bonos, por su parte, pasaron de verde a rojo, con caídas superiores a 7%. La peor parte se la llevaron el bonar a 2041 (-7,4%), el Bonar 2035 (-7,2%) y el Bonar 2038 (-6,5%).

En ese contexto, Caputo consideró que la reacción del mercado fue “confusa” y que no se condijo con lo sucedió en la reunión con Trump. “Hubo una interpretación errónea, si se quiere, una confusión, en función de que el apoyo del presidente y de los Estados Unidos iba a estar solamente hasta el 26 de octubre, dependiendo de las elecciones. No tiene nada que ver con eso lo que pasó realmente en la reunión”, sostuvo, en declaraciones desde EE.UU.

“(Los mercados) interpretaron que era de acuerdo a los resultados de las elecciones del 26, lo cual es una sonsera porque estamos trabajando desde hace meses con esto -dijo el funcionario, en referencia a la reacción sobre las declaraciones de Trump-. Mirá si Estados Unidos va a entrar en un apoyo como el que está dando por ocho días, dependiendo a un resultado electoral. No se refirió a eso, sino a la continuidad de las políticas”.

“El apoyo del presidente Trump es a la gestión del presidente Milei. Eso es lo que sí dejó claro -agregó-. Imagínense que todo este esfuerzo que estamos haciendo desde hace meses no va a estar supeditado a si una elección se gana por un punto o se pierde por dos. Lo que dijo claramente el Presidente fue ‘mientras Argentina se mantenga dentro de este camino, entonces los vamos a seguir apoyando’. Obviamente que si en el 2027 ganara el comunismo en Argentina, no me imagino al presidente Trump o al secretario del Tesoro apoyando, es una obviedad”.

Asimismo, reforzó: “Los dichos de Trump fueron tomados medio literal y entonces el mercado, que no está en la reunión y no puede saber todo lo que estaba pasando ahí, lo interpretó de otra manera. Pasó simplemente eso y seguramente mañana se corregirá porque ya fue aclarado tanto por el presidente mismo como por el secretario del Tesoro”.

Por otro lado, destacó el encuentro en Washington y adelantó que en los próximos días habrá novedades del salvataje financiero acordado con Estados Unidos: “Fue realmente espectacular. Hablamos de cosas específicas sobre el acuerdo, se logró un avance fuertísimo. La verdad que no las podemos anunciar todavía hasta que no las hayamos formalizado”.

“Continúa lo que hemos dicho, el soporte total a la Argentina. El ‘whatever it takes’ que nos está dando Estados Unidos es una oportunidad a los argentinos que no lo podemos desperdiciar”, cerró. (con información de TN)