Bahía Blanca | Martes, 14 de octubre

21.1°

Bahía Blanca | Martes, 14 de octubre

21.1°

Bahía Blanca | Martes, 14 de octubre

21.1°
La ciudad.

Capturado por querer entrar por la fuerza a la casa de su madre en Villa Nocito

El hecho ocurrió esta tarde, en una vivienda de Río Atuel al 1.700.

Foto: Google Maps

Un hombre fue aprehendido en la tarde del martes en Villa Nocito, luego de que intentara ingresar por la fuerza a la casa de su madre.

El hecho ocurrió minutos después de las 17, en Río Atuel al 1.700.

En ese lugar, fuerzas de seguridad aprehendieron a Román Nardi, de 24 años de edad, quien momentos antes había ingresado por la fuerza a la vivienda de su madre.

Sobre Nardi pesa un Pedido de restricción activo hacia el domicilio y hacia su madre.

Además, el hombre se resistió a su captura.

Tiene injerencia en el caso la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14. La carátula es Violación de domicilio y Desobediencia.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Economía y finanzas.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE