Capturado por querer entrar por la fuerza a la casa de su madre en Villa Nocito
El hecho ocurrió esta tarde, en una vivienda de Río Atuel al 1.700.
Un hombre fue aprehendido en la tarde del martes en Villa Nocito, luego de que intentara ingresar por la fuerza a la casa de su madre.
El hecho ocurrió minutos después de las 17, en Río Atuel al 1.700.
En ese lugar, fuerzas de seguridad aprehendieron a Román Nardi, de 24 años de edad, quien momentos antes había ingresado por la fuerza a la vivienda de su madre.
Sobre Nardi pesa un Pedido de restricción activo hacia el domicilio y hacia su madre.
Además, el hombre se resistió a su captura.
Tiene injerencia en el caso la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14. La carátula es Violación de domicilio y Desobediencia.