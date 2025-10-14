Capturado por querer entrar por la fuerza a la casa de su madre en Villa Nocito

Un hombre fue aprehendido en la tarde del martes en Villa Nocito, luego de que intentara ingresar por la fuerza a la casa de su madre.



El hecho ocurrió minutos después de las 17, en Río Atuel al 1.700.



En ese lugar, fuerzas de seguridad aprehendieron a Román Nardi, de 24 años de edad, quien momentos antes había ingresado por la fuerza a la vivienda de su madre.



Sobre Nardi pesa un Pedido de restricción activo hacia el domicilio y hacia su madre.



Además, el hombre se resistió a su captura.



Tiene injerencia en el caso la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14. La carátula es Violación de domicilio y Desobediencia.