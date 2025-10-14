Con más de tres décadas de trayectoria, el grupo se ha consolidado como uno de los referentes del rock argentino gracias a un estilo directo, predominio de guitarras y letras que retratan sin pretensiones la vida y sus luchas.

A lo largo de su carrera, Guasones ha recorrido miles de kilómetros tocando en escenarios de Latinoamérica y Europa. Este año sumaron un nuevo capítulo a su historia: en julio lanzaron su décimo álbum, el segundo en formato acústico, grabado en vivo en el Teatro Gran Rex. La producción contó con la participación de músicos invitados como Leiva (España), Juansey Joaquín Levinton, entre otros.

Las entradas están disponibles a través de TicketBahía.

Sorteo de entradas en Instagram

La plataforma TicketBahía anunció un sorteo en Instagram para ganar un par de entradas para el show de este jueves. Para participar:

Seguir a @ticketbahia. Dar “Me Gusta” a la publicación del sorteo. Etiquetar a tres o más personas (cuantas más etiquetas, más chances).

Quienes quieran duplicar sus oportunidades deberán repostear la publicación en sus historias.

Los ganadores se anunciarán hoy a través de las historias de TicketBahía.