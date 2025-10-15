Bochas: presentaron una lista para reemplazar a la actual comisión directiva de la ABB
Es encabezada por Guillermo Herling, quien se postula como presidente. Deberá ser aprobada en la próxima asamblea.
Si bien todavía no se estableció una fecha para la realización de la asamblea, la lista celeste y blanca fue presentada ayer por la tarde en la Asociación Bahiense de Bochas para asumir la nueva conducción a partir del próximo período.
Cabe destacar que Rodrigo Catini dejará el cargo de presidente y que por asamblea se deberá aprobar quiénes asumirán como comisión directiva.
La lista celeste y blanca es encabezada por Guillermo Herling, quien proviene de Villa Mitre, mientras que para el cargo de vicepresidente figura Ignacio Mónaco; secretario, Néstor Ocampos, y tesorero, Héctor Salvi.
Para la coordinación general de menores aparecen Lionel Salvi (coordinador general de menores); Rodrigo Catini (coordinador Sub 15, 18 y 21) y Mariela Bertolli (coordinadora Sub 9 y 12).
La subcomisión de apoyo se conformará a partir del 1 de febrero de 2026.