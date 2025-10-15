Bochas: presentaron una lista para reemplazar a la actual comisión directiva de la ABB

Si bien todavía no se estableció una fecha para la realización de la asamblea, la lista celeste y blanca fue presentada ayer por la tarde en la Asociación Bahiense de Bochas para asumir la nueva conducción a partir del próximo período.

Cabe destacar que Rodrigo Catini dejará el cargo de presidente y que por asamblea se deberá aprobar quiénes asumirán como comisión directiva.

La lista celeste y blanca es encabezada por Guillermo Herling, quien proviene de Villa Mitre, mientras que para el cargo de vicepresidente figura Ignacio Mónaco; secretario, Néstor Ocampos, y tesorero, Héctor Salvi.

Para la coordinación general de menores aparecen Lionel Salvi (coordinador general de menores); Rodrigo Catini (coordinador Sub 15, 18 y 21) y Mariela Bertolli (coordinadora Sub 9 y 12).

La subcomisión de apoyo se conformará a partir del 1 de febrero de 2026.