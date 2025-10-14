Bahía Blanca | Martes, 14 de octubre

Fútbol.

Hora, TV y formaciones: Argentina se mide ante Puerto Rico en otro amistoso en Miami

El partido tendrá lugar en el Chase stadium desde las 21. Messi sería titular.

Fotos: AFA

La Selección argentina, con la probable alineación del capitán Lionel Messi, enfrentará a su par de Puerto Rico en el marco de un nuevo amistoso internacional.

El encuentro se disputará en el Chase Stadium de Miami desde las 21 y con transmisión de TyC Sports y Telefé.

El combinado nacional viene de ganarle 1-0 a su par de Venezuela, el pasado viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, en el marco del primer amistoso de esta fecha FIFA.

Con un mix entre habituales titulares y suplentes y sin la presencia de Messi, la albiceleste superó sin problemas a la Vinotinto con el gol del mediocampista Giovani Lo Celso.

Para este partido ante el seleccionado puertorriqueño, Lionel Scaloni planea poner en cancha a varios de los habituales titulares y al "Flaco" López acompañando a Messi en ataque.

Messi viene de jugar en Inter Miami 90 minutos de la victoria por 4-0 del equipo estadounidense ante el Atlanta United en la última fecha de la Major League Soccer y anotó dos goles.

*Probables formaciones

-Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Gio Lo Celso; José López y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

-Puerto Rico: Cutler; Cardona, Calderón, Paris, Ríos; Ydrach, O'Neill, L. Díaz; Echevarria; Rivera y De León. DT: Charlie Trout.

-Estadio: Chase Stadium, Miami, Estados Unidos.

-Horario: 21.

-TV: TyC Sports / Telefe

