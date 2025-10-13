Operación salvataje: Milei viaja rumbo a Washington para reunirse otra vez con Trump

El presidente Javier Milei viaja rumbo a los Estados Unidos para reunirse este martes en Washington con su par Donald Trump en la Casa Blanca, luego de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmara la asistencia financiera otorgada a la Argentina que consistirá, principalmente, en un swap de monedas por US$20.000 millones.

Se espera que el mandatario llegue a Washington alrededor de las 23 del lunes, junto a una comitiva integrada por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, además del canciller Gerardo Werthein y del embajador Alejandro Oxenford.

Tras su arribo a la capital estadounidense, el jefe de Estado será recibido en la Blair House, la residencia oficial que alberga a los invitados del presidente de Estados Unidos, y para el mediodía, se espera que concrete su visita a la Casa Blanca, donde saludará a Trump y se llevará a cabo la firma del libro de honor.

Posteriormente, se realizará la reunión bilateral entre ambos mandatarios en el Salón Oval, en la que se ajustarán los detalles y condiciones del auxilio económico, en un complejo contexto marcada por la inestabilidad cambiaria y en las vísperas de las elecciones legislativas nacionales previstas para el 26 de octubre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Más tarde, ambos mandatarios participarán de un almuerzo con las comitivas de cada país y, según lo estipulado en la agenda del Presidente, Milei será despedido de manera oficial por Trump a las 13.45 del martes.

Resta confirmar si el jefe de Estado estará presente a las 17 en una ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el referente de ultraderecha asesinado de un disparo en la Universidad del Valle de Utah el pasado 10 de septiembre.

A las 22, finalmente, el mandatario emprenderá su regreso a Argentina y se espera que su llegada sea a las 8 del miércoles.