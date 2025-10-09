Argentina y EE.UU. acordaron un swap por U$S 20.000 millones para nuestro país

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó la concreción de un swap por US$20.000 millones destinado a la Argentina, tras cuatro días de reuniones en Washington con el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo.

El acuerdo forma parte de las negociaciones bilaterales orientadas a fortalecer las reservas del Banco Central y respaldar el programa económico del Gobierno.

“Hablamos de los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas. El país enfrenta un momento de grave iliquidez”, expresó Bessent en sus redes sociales.

“La comunidad internacional, incluyendo el Fondo Monetario Internacional (FMI), está unificado en torno a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para ello, hoy compramos directamente pesos argentinos“, indicó el secretario del Tesoro.

Bessent también manifestó su apoyo a la política cambiaria vigente en la Argentina.

“El ministro Luis Caputo mantiene una estrecha coordinación con el FMI sobre los compromisos asumidos por el país. Las políticas basadas en disciplina fiscal son sólidas, y el esquema de bandas cambiarias continúa siendo apropiado para los objetivos del programa”, sostuvo. (con información de TN)