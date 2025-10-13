Bahía Blanca | Lunes, 13 de octubre

La ciudad.

Buscan a una adolescente que falta de su casa desde el sábado

La joven se fue de su hogar luego de una discusión con su madre.

La Justicia activó un protocolo de averiguación de paradero para una adolescente de 13 años que falta de su casa desde el sábado.

Se trata de Madelaine Aluminé Martínez, quien se ausentó de su hogar en Sócrates al 2.600 luego de una discusión con su madre.

La joven es de tez blanca con pecas, tiene ojos celestes, contextura delgada, 1,54 metros de altura y cabello entre largo colorado. No tiene tatuajes.

Al momento de su desaparición vestía una remera negra, campera de colores marca Adidas, un pantalón de jean claro y zapatillas celestes

La adolescente portaba su DNI, tiene tarjeta SUBE y 10 mil pesos en su poder, aunque no posee celular.

Ante cualquier información, comunicarse al teléfono 911.

