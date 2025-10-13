El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 14 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 26 en Bahía Blanca.

Durante el día el tiempo pasará de frío a templado, con viento leve en aumento desde el sector norte y buena visibilidad.

Por la tarde el tiempo se presentará templado con incremento de nubosidad y viento moderado en aumento desde el sector norte. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, a su vez, será templada y ventosa, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 20 grados.

