El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 14 de octubre en Bahía Blanca.

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 14 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 26 en Bahía Blanca.

Durante el día el tiempo pasará de frío a templado, con viento leve en aumento desde el sector norte y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Por la tarde el tiempo se presentará templado con incremento de nubosidad y viento moderado en aumento desde el sector norte. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, a su vez, será templada y ventosa, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 20 grados.
 

