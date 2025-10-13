Scaloni dio pistas sobre la presencia de Messi ante Puerto Rico y habló de la Finalissima

Lionel Scaloni palpitó el amistoso de este martes entre Argentina y Puerto Ricoen el Hard Rock Stadium de Miami, casa de Lionel Messi en Inter.

La Albiceleste viene de ganarle por la mínima a Venezuela y el DT aprovechará la ocasión para observar algunas caras nuevas, frutos del recambio en la Selección.

"Todavía no hablé con Messi pero por lo que sé terminó bien. Ahora charlaré con él y si está en condiciones mañana jugará", sentenció Lionel Scaloni.

"Algunos de los nuevos van a jugar mañana, es la idea. Creemos que lo merecen y que es una buena oportunidad para verlos", comentó el entrenador de la Selección Argentina.

"Para la próxima fecha FIFA la idea va a ser más o menos la misma. Sabemos que va a haber partidos en el fútbol argentino, estará el diálogo por delante. Estamos abiertos también a nuevos chicos que quieran seguir aportando, aunque en un principio la base es esta", añadió el campeón del mundo con la Albiceleste.

"Dibu quiere jugar siempre, como todos. Está muy bueno eso. Seguramente mañana ataje él, para nosotros es importante, vino con un golpe de Europa. En noviembre probablemente probemos otra cosa", comentó Scaloni sobre Emiliano Martínez.

La probable formación: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Gio Lo Celso; Lionel Messi y José Manuel López.

Lionel Scaloni respondió sobre las declaraciones del representante de Matías Soulé, que dejó abierta la chance de Italia para el futbolista de Roma: "Está en nuestro radar como otros chicos que estuvieron con nosotros anteriormente".

"México tiene una gran Selección, cuenta con una gran cultura futbolística. El resto es cosas de la prensa y de las redes sociales", sentenció el entrenador de la Selección Argentina.

"Mastantuono va madurando, no hay que olvidarse que tiene 18 años. Tuvimos una chance antes de que se vuelva a Madrid. Está capacitado para jugar y darnos su fútbol", agregó el técnico de la Albiceleste.

Luego, Lionel Scaloni se refirió al Flaco López: "Puede darnos aún más, no me sorprendió porque lo veníamos siguiendo. Mañana si todo va bien tendrá su oportunidad"

"El trabajo que están haciendo en las juveniles, desde Romeo, pasando por Placente, Quiroga, Aimar. Todos lo están haciendo con amor a la camiseta, desde afuera es envidiable. Se brindan al máximo", agregó el DT sobre el presente de la Selección Argentina Sub 20.

"Puerto Rico viene haciendo buenos partidos, sabemos que no hay rivales fáciles. Está bueno que los hinchas puedan disfrutar a Messi", comentó Lionel Scaloni.

"No sabemos nada de la Finalissima, por ahora no hay nada", cerró el entrenador de la Selección Argentina.