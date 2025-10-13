Villa Mitre se trae anotado lo que estuvo bien y lo que tiene por corregir

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Villa Mitre sumó su segundo partido y otras tantas derrotas en esta etapa de pretemporada, cediendo hoy frente a Unión, por 95 a 93.

El domingo, el tricolor había caído, también en Mar del Plata, frente a Quilmes, por 90 a 75, en el primer juego de ensayo, de cara a la Liga Argentina.

Nuevamente el representante bahiense tuvo un flojo inicio de partido (perdía 14-4), logrando recuperarse, básicamente, a partir de una mejor defensa y el juego interior con Franco Pennacchiotti y Julián Lorca.

Sumándose Federico Harina con sus puntos, más Pennacchiotti, el tricolor contrarrestó el buen trabajo de Matías Bernardini.

No obstante, mejor atrás, pudiendo recuperar y correr, el celeste sacó 7 de luz a falta de algo más de dos minutos, con buenos aportes de puntaltense Juani Bellozas y Mateo Macrini.

Villa Mitre intentó desde la presión, pero no le alcanzó.

El domingo 9 de noviembre debutará oficialmente en la segunda categoría del básquetbol argentino. Mientras tanto, continúa en proceso de construcción.

La síntesis:

Unión (95): G. Navarro (12), M. Montoya (6) J.I. Varas (3), J.I. Bellozas (13), M. Carneglia (11), fi; J. Barrionuevo, A. Yarza (11), M. Bernardini (18), M. Macrini (15) y T. Frossi (6). DT: Juan Aquino.

Villa Mitre (93): F. Sahdi (16), F. Harina (17), E. Giménez (8), I. Alem (3), J. Lorca (16), fi; S. Basualdo (3), A. Blanco (8), N. Guerrero (4), F. Pennacchiotti (15) y J. Jasen (3). DT: Sebastián Ginóbili.

Cuartos: 21-25, 42-44 y 67-63.

Árbitros: Nahuel Casalot y Agustín Szechenyi.

Cancha: El Quincho (Unión).