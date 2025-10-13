Gran partido de Lucas Faggiano para la recuperación de Boca y cruce entre bahienses

Lucas Faggiano fue determinante en la victoria de Boca ante Independiente de Oliva (Córdoba), por 87 a 82, en la tercera salida consecutiva del xeneize, por la Liga Nacional.

Boca necesitaba el triunfo después de las derrotas frente a Instituto y Atenas, para recuperarse y llevarse algo de su paso por Córdoba.

El base bahiense tuvo una muy buena noche, convirtiendo 29 puntos, con 6-11 en triples, 4-8 en dobles y 3-6 en libres, más 10 rebotes y 6 asistencias.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En tanto, Francisco Cáffaro aportó 18 puntos y 13 rebotes en un partido especial, ya que tuvo como rivales a sus hermanos Agustín y Esteban.

Ganó Azpilicueta

En otro de los encuentros de la jornada de Liga Nacional, Oberá superó a Unión de Santa Fe, por 84 a 66.

En el equipo misionero el bahiense Alejo Azpilicueta jugó 19m25, anotando 7 puntos (2-3 en triples y 1-3 en libres), más 3 rebotes. Mientras que no ingresó Albano Costa.

Enfrente, Federico Elías estuvo en cancha 12m52, sumando 2 puntos.

En el restante partido, Obras derrotó a Argentino, en Junín, 82 a 62.