Cómo será la nueva temporada de MasterChef Celebrity que comienza esta noche

La nueva edición de MasterChef Celebrity, la competencia de cocina más importante del mundo, arranca esta noche con la conducción de Wanda Nara, la presencia de los cocineros Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui como jurados, y la participación de 24 famosos que encenderán las cocinas más famosas de la televisión argentina.

Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes serán los concursantes de esta temporada, que arrancará a las 22 por Telefe.

Ellos tendrán que atravesar cada noche un reto diferente y demostrar sus habilidades para permanecer en el certamen y llevarse el codiciado trofeo.

Masterchef Celebrity contará con un ecosistema multiplataforma único. En Streams Telefe se verá la Reacción en vivo junto a Grego Rossello y Nati Jota por YouTube y Twitch. Y además del react oficial, llega una propuesta inédita: la MLS, MasterChef Liga de Streamers.

Por primera vez, reconocidos creadores de contenido podrán reaccionar en vivo a cada emisión desde sus propios canales, en paralelo a la reacción de Grego y Nati. Así, se convertirán en voces oficiales, compartiendo con sus comunidades la experiencia de ver MasterChef Celebrity. Los streamers elegidos son: Momo, Mernuel y Bauletti, Coker, Rober Galati, Caro Trippar, Boffe y Teo DM.

Los capítulos de Masterchef Celebrity también se podrán ver en simultáneo por HBO Max, donde quedarán todos los programas disponibles luego de su transmisión.

La cuarta temporada de Masterchef Celebrity presentará un estudio renovado, de alta tecnología y con muchas sorpresas para disfrutar al máximo de la adrenalina y creatividad de las cocinas más famosas.

Representado internacionalmente por Banijay Entertainment, MasterChef es el formato televisivo de cocina más exitoso del mundo (según el Guinness World Records). Actualmente, el programa ha sido adaptado en 71 países, con más de 750 temporadas y 16.000 episodios emitidos hasta la fecha. Creado por Franc Roddam y lanzado por primera vez en 1990, esta supermarca es reconocida y disfrutada en todo el mundo. (NA)