MasterChef: Ventura ya le tiró dardos a Germán Martitegui

El veterano periodista será una de las caras más polémicas del programa

Tras una serie de rumores, el periodista Luis Ventura se confirmó como uno de los participantes más explosivos de la nueva edición de MasterChef Celebrity, y su ingreso a la cocina promete inyectar picante al reality.

A pocos días del debut, previsto para el lunes 13 de octubre, Ventura no tardó este sábado, en declaraciones radiales, en ofrecer un adelanto de la tensión que se vive tras bambalinas.

"Con el pelado buchón me mato, me está criticando cosas que él me dijo hacerlas así. En cualquier momento le revoleo un buñuelo de verdura", disparó entre risas, sugiriendo un clima de confrontación —y humor— con alguno de los jurados, principalmente con Germán Martitegui, el más controvertido.

El periodista también abordó el vínculo con la conductora, Wanda Nara, con quien tuvo mediáticas diferencias en el pasado, especialmente durante el escándalo conocido como el "Wandagate".

"Me sorprendió Wanda Nara porque convivimos bien, yo pensé que me iba a declarar la guerra. Yo todo lo que me tiran devuelvo", comentó, indicando que el conflicto en pantalla, que se había prometido en las promociones, podría no ser tan explosivo.

Sobre su experiencia culinaria, Ventura se definió como un amateur forzado por las circunstancias: "Soy un cocinero intuitivo, en mi vida cocino por urgencias o remiendo del dibujo familiar. Cuando falta la cocinera de la casa puedo hacer alguna cosa, así estoy para MasterChef".

Finalmente, reveló quiénes serán sus aliados dentro de la competencia: "La Joaqui, Lescano y Roña Castro". Con su participación, el periodista deja claro su objetivo: "Estoy en MasterChef participando para ganar". (N/A)