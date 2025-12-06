Shakira culminó su gira en Uruguay y viene al país

A días de presentarse nuevamente en Argentina, Shakira volvió a hacer historia en Uruguay al convertirse en la artista colombiana más escuchada en 2025.

También, durante la segunda fecha de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Montevideo, la colombiana agotó por segunda vez el estadio Centenario, un logro inédito para cualquier artista en una misma gira, según se informó.

Además confirmó su liderazgo absoluto en plataformas digitales al convertirse en la artista colombiana con más oyentes mensuales en Spotify durante 2025. El hito se suma al fenómeno de convocatoria que protagonizó en el país, donde 100 mil personas la vieron en dos noches consecutivas.

En su show, Shakira ingresó escoltada por fans como parte de la experiencia Camina con La Loba, mientras en las pantallas desfilaban imágenes que repasaban más de tres décadas de carrera.

Sus números en Spotify se demostraron en los conciertos, donde logró tener una gran conexión con el público: “Muchísimas gracias por hacerme sentir en casa”, dijo emocionada tras sus primeras canciones.

A lo largo del concierto, Shakira navegó entre géneros y etapas, pasando del pop-rock de “Inevitable” y “Suerte” al despliegue de baile en “Hips Don’t Lie”, “La Bicicleta” y “TQG”, pasando por momentos íntimos como “Acróstico”, que incluyó imágenes de sus hijos Sasha y Milan, fruto de su relación con el ex futbolista del Barcelona, Gerard Piqué.

En el cierre del show en Uruguay, Shakira cantó “La Loba”, mientras una enorme loba inflable dominaba el escenario. Entre billetes dorados disparados al público y fuegos artificiales, la artista agradeció tres décadas de acompañamiento: “Toda una vida”, resumió.

Con dos estadio Centenario agotados, 100 mil personas reunidas y un récord histórico en plataformas digitales, Shakira vuelve a la Argentina con tres shows que se llevarán a cabo en el estadio José Amalfitani (Vélez Sarsfield) los días 8, 9 y 11 de diciembre y dos más en el Kempes de Córdoba los días 14 y 15. (N/A)