Wanda Nara le devolvería un millonario inmueble a Maxi López si gana MasterChef

El nombre de Maxi López resuena y sorprende aún a horas del estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity y es que Wanda Nara dio a conocer recientemente, la importante apuesta que hizo con el padre de sus hijos mayores, en caso de que resulte ganador de la competencia.

Ante la pregunta de “Si gana Maxi, ¿le devolvés la casa?”, la presentadora confirmó: “Le prometí eso y ahora lo está estudiando hasta altas horas de la noche”, sin embargo, como es habitual de las filosas declaraciones de la mediática, el contrapunto dio que hablar.

“¿Y si pierde, qué le vas a sacar?”, preguntaron desde el canal de las pelotas, a lo que Wanda se jactó a sus anchas: “Los chicos y la casa ya los tengo. No le puedo sacar más nada”, añadió divertida antes de referirse a los demás concursantes.

El siguiente ítem la interpeló: “‘La Reini’ dijo que te va a robar las carteras”, a lo que Nara contestó: “Se las puedo prestar porque presto muchas carteras a mis amigas, ella me cae muy bien y seguramente seamos grandes amigas”.

“Veo la competencia muy estresada y que por momentos se estresa más de lo que amerita”, continuó la presentadora al tiempo que especificó: “A -Luis- Ventura ya lo empecé a defender, algo impensado y, aunque muchas veces tuve ganas de ahorcarlo, lo defiendo porque lo quiero y pasé muchos momentos de mi vida con él”. (N/A)