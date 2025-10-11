Triple alerta: se esperan tormentas, lluvias y fuertes vientos durante el fin de semana en Bahía

Un fin de semana complicado en materia meteorológica se avecina para Bahía Blanca y la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una triple alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos intensos que afectará desde este sábado hasta el domingo.

Durante la mañana y la tarde de hoy, se prevé la llegada de tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse valores mayores.

Las condiciones adversas continuarán durante la noche y la madrugada del domingo, cuando se espera que las lluvias se vuelvan persistentes y, por momentos, intensas. En ese lapso, podrían acumularse entre 30 y 70 milímetros, sin descartar tormentas aisladas embebidas en los períodos de lluvia continua.

A partir de la madrugada y hasta la tarde del domingo, el viento del sur y sudoeste cobrará fuerza, con velocidades que oscilarán entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora. Sobre el Río de la Plata, el fenómeno se presentará con características similares, aunque con dirección predominante del oeste.

La advertencia no sólo abarca a Bahía Blanca, sino también a Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino, Monte Hermoso y otras localidades del sudoeste bonaerense.

En cuanto a las temperaturas, se espera una jornada fría y húmeda, con una mínima de 13 grados y una máxima que no superará los 15. El cielo permanecerá cubierto, con lluvias durante gran parte del día y viento en aumento. La visibilidad será reducida y el índice de radiación ultravioleta se mantendrá en valores normales. Durante la noche, se estima una temperatura cercana a los 12 grados.

El domingo persistirán las condiciones inestables, con un ambiente ventoso, nuevas lluvias y temperaturas que se ubicarán entre los 11 y 14 grados.

Ante este panorama, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre, no sacar la basura ni dejar objetos que impidan el escurrimiento del agua, y asegurar todo elemento que pueda volarse. También sugirió mantenerse alejado de árboles, postes de electricidad, playas, ríos o lagunas, y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Además, pidió mantenerse informado por los canales oficiales y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.