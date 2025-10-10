El pronóstico: lluvia, frío y viento por la tarde, así será el clima este sábado en Bahía

El servicio de Satemet pronostica para este sábado 11 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será nuboso con precipitaciones. El viento tendrá intensidad de leve en aumento a moderado del Sudeste y Sur. La visibilidad será

regular.

La temperatura mínima será de 13 grados centígrados.

En la tarde el tiempo será nuboso con precipitaciones. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del sector Sur. El índice de radiación

ultravioleta es normal. La visibilidad será regular.

La temperatura tendrá una máxima 15 grados centígrados.

La noche será nubosa con precipitaciones y se estima para media noche una temperatura de 12 grados centígrados.