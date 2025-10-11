Madrugada complicada: el vuelco de un Uber y la caída de una motociclista

Dos siniestros viales se produjeron esta madrugada en la ciudad como consecuencia del vuelco de un automóvil que prestaba servicio de la aplicación Uber y la caída de una motociclista, informaron fuentes oficiales.

Desde el Comando de Patrulla señalaron que poco después de las 4, en la zona de Avellaneda al 700, se produjo un incidente protagonizado por un Renault Clio guiado por un joven de 22 años, quien era acompañado por una chica de 20.

Los voceros indicaron que el conductor manifestó que era chofer de la plataforma digital de transporte y que el accidente se produjo cuando esquivó un pozo y perdió el control de la unidad.

Al lugar concurrió la guardia de Defensa Civil y una ambulancia del servicio de emergencias Siempre que atendió a la acompañante, quien sufrió traumatismos y no tuvo que ser derivada a un hospital.

Las fuentes mencionaron también que arrojó resultado negativo el test de alcoholemia realizado al automovilista.

En tanto, alrededor de las 3:20, en el sector de La Niña al 1.000, una mujer de 28 años resultó lesionada al caer de su moto marca Motomel S70.

Describió que perdió el control del rodado al pasar por sobre un lomo de burro que habrían realizado vecinos del sector.

Producto de la caída sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladada preventivamente a un hospital.