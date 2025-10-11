Talento bahiense que brilla en la danza internacional

En una entrevista cargada de emoción y orgullo, Cintia Rodríguez, directora de la reconocida Cintia Rodríguez Company, compartió los logros más recientes de su compañía y su carrera personal. Tres noticias que marcan un antes y un después para la danza bahiense y argentina.

Según cuenta Cintia Rodríguez, los Martín Fierro de la Danza por primera vez se celebrarán el próximo 7 de diciembre en Buenos Aires, con alfombra roja y la presencia de las figuras más destacadas del ambiente.

La Cintia Rodríguez Company logró posicionar a cuatro solistas, un dúo y un grupal entre los seleccionados.

"Es histórico, nunca se hicieron estos premios y estar ahí ya es un reconocimiento enorme”, expresó Cintia.

Cintia Rodríguez

El segundo logro, fue convertirse en bicampeonas en Panamá. La compañía viajó para participar en el All Dance América, una competencia internacional de altísimo nivel. Allí obtuvieron dos primeros puestos: uno en jazz contemporáneo juvenil y otro en la categoría open jóvenes-adultos.

“Fue nuestra primera competencia internacional. Las chicas clasificaron en el nacional de Buenos Aires y eligieron Panamá por una cuestión económica. Estando allá me di cuenta de algo muy fuerte: dejé de ser Cintia Rodríguez para representar a la Argentina. Éramos las únicas argentinas entre países como Puerto Rico, Colombia y Brasil. Me puse la bandera al hombro y fue un momento muy movilizante”, relató.

Otro logro cuenta Cintia fue quedar seleccionada como jueza internacional. Como si fuera poco, Cintia se convirtió en la primera bahiense certificada como jueza internacional del All Dance.

“Rendí el examen el día anterior a la competencia. Esto me abre una puerta enorme para ser jurado a nivel internacional y seguir creciendo desde otro lugar también”, contó con entusiasmo.

La Cintia Rodríguez Company sigue demostrando que el talento local puede conquistar escenarios globales. Con pasión, esfuerzo y una visión clara, Cintia y su equipo están escribiendo una nueva página en la historia de la danza argentina.