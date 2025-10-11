Villa Mitre, obligado a tener una gran tarde para que el sueño de ascenso no se postergue otro año

Villa Mitre recibe esta tarde a Guillermo Brown de Puerto Madryn, por la revancha de los 16avos de final de la Reválida del Torneo Federal A, conducente al segundo ascenso hacia la Primera Nacional.

El partido se jugará desde las 16.30 en El Fortín, con arbitraje de Franco Morón.

El elenco de nuestra ciudad está obligado a ganar por al menos tres goles para avanzar de instancia, ya que en la ida perdió por 3 a 0 en tierras chubutenses. Tiene a su favor la ventaja deportiva, por lo que seguirá en carrera en caso de igualdad en puntos y goles.

Para esta tarde, además, la Villa tendrá tres bajas obligadas debido a las tres expulsiones sufridas en el partido de ida: Leonel Iriarte, Nicolás Ihitz y Ramiro Formigo.

La cara opuesta será el regreso de Maximiliano López, quien no vio acción en Madryn y se presume que volvería al equipo titular esta tarde.

En ese sentido, los convocados por Carlos Mungo para esta tarde son:

-Arqueros: Luciano Molini y Franco Agüero.

-Defensores: Víctor Manchafico, Alan Moreno, Fabián Dauwalder, Damián Zadel, Ciro Zalazar y Genaro Cepeda.

-Volantes: Enzo González, Alan Moreno, Lucas Algozino, Maximiliano López, Valentín Jouglard, Thiago Pérez, Mauro Bellone y Valentino Valeri.

-Delanteros: Damián De Hoyos, Nicolás Peralta, Lautaro Cerato y Julián Monteverde.

*Antecedentes

A lo largo de esta temporada, Villa Mitre y Brown de Madryn siempre se ganaron como locales.

En la primera fase, los dueños de casa se mipusieron por 2 a 1 y a eso hay que sumarle el 3 a 1 de la semana pasada.

Por otra parte, en el único antecedente a eliminación directa le favorece al equipo de nuestra ciudad.

La otra vez que jugaron a eliminación directa fue en la temporada 2005/06, repartiéndose victorias como locales por 3 a 1 y avanzando la Villa por ventaja deportiva.

*Esta tarde

La Reválida tendrá otros tres juegos esta tarde:



15.30hs: Cipolletti (0) vs Kimberley (1). Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti.

16.30hs: Independiente Chivilcoy (2) vs Douglas Haig (4). Árbitro: Enzo Silvestre.

18.00hs: Atenas de Río Cuarto (1) vs Sarmiento de Resistencia (0). Árbitro: Luis Martínez.

*El resto

Los 16avos de final de la Reválida culminarán mañana y, entre esos encuentros, Olimpo se presentará en el Roberto Carminatti.

En nuestra ciudad, el aurinegro disputará la revancha ante Juventud Unida Universitario de San Luis, tras el 0 a 0 en la ida.

El equipo bahiense también tendrá ventaja deportiva, por lo que le alcanzará con otro empata para avanzar de instancia.

El partido comenzará a las 16 y será dirigido por Maximiliano Manduco.

Los otros partidos de hoy, serán los siguientes:

11.00hs: Deportivo Rincón (0) vs Sportivo Las Parejas (2). Árbitro: Fernando Marcos.

15.00hs: San Martín de Formosa (1) vs Sol de Mayo (2). Árbitro: Leonardo Billanueva.

16.00hs: Sarmiento de La Banda (0) vs San Martín de Mendoza. Árbitro: Gustavo Benítes.

18.00hs: 9 de Julio de Rafaela (1) vs Germinal de Rawson (1). Árbitro: Guillermo González.

19.00hs: Costa Brava (1) vs Mitre de Posadas (1). Árbitro: Fernando Rekers.

Mientras que por las semifinales de la Zona Campeonato, se medirán:

15.35hs: Sportivo Belgrano (0) vs Atlético de Rafaela (3). Árbitro: Matías Billone Carpio.

17.00hs: Ciudad Bolívar (0) vs Argentino de Monte Maíz (1). Árbitro: Diego Novelli.