¡Dale campeón! Argentina, en plena madrugada, venció a México y festejó ante una multitud en el Parque

El seleccionado argentino U18 de sóftbol, con 5 bahienses en el plantel, se consagró campeón esta madrugada del III Panamericano de la categoría que se disputó en nuestra ciudad y otorgó 4 plazas al Mundial.

El combinado nacional venció a México por 6 a 0 en la final, que se jugó durante la madrugada del sábado (comenzó 00:30) en la cancha principal del Parque de Mayo y ante un gran marco de público que soportó estoico el retraso y la fría noche que cerró la jornada que había comenzado el viernes por la mañana.

En un partido sumamente parejo, los campeones lograron quebrarlo en la cuarta entrada, donde consiguieron anotar cuatro carreras. Luego, hubo una más en el quinto.

Previamente, en el primer inning, Matías Clara había abierto el marcador para el dueño de casa.

Además de esa anotación de Tute, el resto de las carreras llegaron por intermedio de los bahienses Luciano Dowhun (2) y Pedro Martínez, Carlos Aguirre y Joaquín Conosciuto.

Este aporte en ataque se conjugó a la perfección con una estupenda actuación del pitcher Cristian Orsi, junto con el catcher Pedro Martínez, quienes lograron que la visita conecte un sólo hit (en el último inning) a lo largo de toda la noche.

Con este gran triunfo, el seleccionado consiguió la medalla de oro venciendo al único equipo que lo había superado en la competencia, ya que los mexicanos les habían ganado en la tarde de ayer por 6 a 0, sacándole el invicto de cuatro triunfos seguidos.

De esta manera, Argentina cerró un gran torneo que le dio la medalla dorada y la clasificación al Mundial de República Checa 2027.

En definitiva, el resultado deportivo de los chicos, quienes jugaron un torneo fabuloso, fue el broche de oro ideal para una gran competencia que disfrutó nuestra ciudad y los miles de fanáticos que a lo largo de toda la semana coparon las gradas y los alrededores de la cancha del Parque.

*Una largo día

El Panamericano terminó a altas horas de las madrugada ya que desde la organización decidieron comprimir la agenda, debido al mal clima que estaba previsto para este sábado (rige una alerta sobre nuestra ciudad).

Debido a esto, la actividad del viernes comenzó con la última fecha de la primera fase y continuó con los cruces para definir las posiciones.

*Nuestro campeones

El plantel argentino estuvo integrado por cinco jugadores nacidos en nuestro ciudad.

Los campeones bahienses fueron Pedro Martínez (jugador de Indios), Juan José Pérez (Liniers), Luciano Dowhun (Indios), Leonel Andrada (Liniers) y Jeremías Sáenz (surgido en Indios y actualmente en Oro Verde), quien se encuentra radicado en Paraná.

*Jornada completa

La actividad comenzó bien temprano en el Parque de Mayo, con el inicio de la última fecha de la primera fase.

En primer turno, Guatemala superó a Perú (11 a 10) y luego Canadá superó a Venezuela (8 a 5).

Tras la victoria de México ante Argentina citada arriba (6 a 0), se realizaron los partidos para definir los puestos finales repitiéndose -curiosamente- los mismos enfrentamientos.

En el partido por el quinto puesto, Perú logró su primera victoria en el torneo y venció a Guatemala por 5 a 4.

Mientras que Canadá se quedó con medalla de bronce al ganarle un partidazo a Venezuela, por 7 a 6 en la última entrada, luego de estar 6 a 0 abajo.

Luego, Canadá superó a Venezuela, por 8 a 5, y consiguió un éxito clave para buscar un lugar en la lucha por la medalla de oro.

*El camino argentino

Así fue la participación de la selección nacional durante el Panamericano que se disputó en Bahía.



* Argentina 5-0 Perú

* Argentina 4-11 Canadá

* Argentina 16-1 Guatemala

* Argentina 6-0 Venezuela

*El plantel

El resto de los integrantes: Cristian Orsi, Santino Schenone, Thiago Benítez, Aaron López, Dante Goitea, Joaquín Conosciuto, Lucas Gómez, Manuel Briguez, Matías Clara, Carlos Aguirre y Lautaro Ahumada.

En el cuerpo técnico, además, se encuentra el local Rafael Salguero (mánager) y Gustavo Guerrinieri (entrenador), Cristian Montero (entrenador asistente), Joaquín Alegre (entrenador asistente) y Martín Scialacomo (jefe de equipo).