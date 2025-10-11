Bahía Blanca | Sabado, 11 de octubre

Aplausos.

Una tarde en la Cinemateca del Museo con Alberto Freinquel

Hoy a las 17 el cineasta responderá a todas las dudas de los presentes sobre una cinemateca y se proyectarán fragmentos de filmes clásicos.

Alberto Freinquel

"Una tarde en la Cinemateca del Museo", con Alberto Freinquel hoy, sábado 11 de octubre,  a las 17, en  Saavedra 951.

¿Qué es una cinemateca? ¿Qué se guarda en ella?¿Cómo cambió la forma de conservar las películas? ¿Cómo eran las proyecciones hogareñas?

*Preguntas que tendrán respuesta, fragmentos de películas que veremos con los presentes, proyectados como en los tiempos de antes, y anécdotas que compartiremos sobre el lugar donde se preserva parte de la memoria visual de los bahienses", recordó Freinquel. 

