"Una tarde en la Cinemateca del Museo", con Alberto Freinquel hoy, sábado 11 de octubre, a las 17, en Saavedra 951.

¿Qué es una cinemateca? ¿Qué se guarda en ella?¿Cómo cambió la forma de conservar las películas? ¿Cómo eran las proyecciones hogareñas?

*Preguntas que tendrán respuesta, fragmentos de películas que veremos con los presentes, proyectados como en los tiempos de antes, y anécdotas que compartiremos sobre el lugar donde se preserva parte de la memoria visual de los bahienses", recordó Freinquel.