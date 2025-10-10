Argentina le gana 1-0 a Venezuela en un amistoso en Miami

En un partido amistoso, en el marco de la ventana FIFA, Argentina se enfrenta ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

Lionel Messi se encuentra en el palco junto a su familia mientras que el bahiense Lautaro Martínez es uno de los delanteros elegidos por Lionel Scaloni como titular. El Cristian "Cuti" Romero es el capitán ante las ausencias de Nicolás Otamendi y el propio Messi.

Los titulares de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Nico Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Los iniciales de Colombia: José Contreras; Nahuel Ferraresi, Alessandro Milani, Jon Aramburu, Teo Quintero, Gleiker Mendoza; Cristian Cásseres, Alejandro Marqués, Telasco Segovia; Juan Añor y Kervin Andrade. DT: Oswaldo Vizcarrondo.