Bahía Blanca | Viernes, 10 de octubre

23.9°

Bahía Blanca | Viernes, 10 de octubre

23.9°

Bahía Blanca | Viernes, 10 de octubre

23.9°
Deportes.

San Martín de San Juan dio el golpe ante San Lorenzo y puso la pelea por el descenso al rojo vivo

El Verdinegro se impuso 1-0 en el Nuevo Gasómetro y quedó a un punto de Talleres en la tabla anual. Los hinchas del conjunto de Boedo explotaron contra la dirigencia.

NA

San Lorenzo se llevó una fuerte sorpresa en el Nuevo Gasómetro al caer 1-0 ante San Martín de San Juan, por la decimosegunda fecha del Torneo Clausura. 

En un marco picante por el regreso de Marcelo Moretti a la presidencia del club, el hincha se hizo escuchar y arremetió con múltiples cánticos contra la dirigencia durante todo el encuentro.

Esto lo aprovechó el Verdinegro, que le jugó al Ciclón de igual a igual, no sufrió mayores sobresaltos y se llevó tres puntos valiosos gracias a un cabezazo de Diego González a diez minutos del final.

"Para vos Miguel", fue el grito del "Pulpo" mirando al cielo, para dedicárselo a Russo, a quien tuvo como director técnico.

Luego del partido la gente se expresó en gran número y uno de los apuntados fue Néstor Ortigoza.

 

El equipo cuyano quedó a un punto de Talleres en la tabla anual, rival directo en la lucha por evitar el descenso. Cabe destacar que la T debe enfrentar este sábado a Gimnasia en La Plata.

Por su parte, el conjunto de Boedo sumó su segunda derrota al hilo, ya que venía de caer frente a Lanús. De todas formas, continúa en zona de clasificación a playoffs al ubicarse en el sexto puesto de la zona B

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Deportes.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE