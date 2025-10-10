San Martín de San Juan dio el golpe ante San Lorenzo y puso la pelea por el descenso al rojo vivo
El Verdinegro se impuso 1-0 en el Nuevo Gasómetro y quedó a un punto de Talleres en la tabla anual. Los hinchas del conjunto de Boedo explotaron contra la dirigencia.
San Lorenzo se llevó una fuerte sorpresa en el Nuevo Gasómetro al caer 1-0 ante San Martín de San Juan, por la decimosegunda fecha del Torneo Clausura.
En un marco picante por el regreso de Marcelo Moretti a la presidencia del club, el hincha se hizo escuchar y arremetió con múltiples cánticos contra la dirigencia durante todo el encuentro.
Esto lo aprovechó el Verdinegro, que le jugó al Ciclón de igual a igual, no sufrió mayores sobresaltos y se llevó tres puntos valiosos gracias a un cabezazo de Diego González a diez minutos del final.
"Para vos Miguel", fue el grito del "Pulpo" mirando al cielo, para dedicárselo a Russo, a quien tuvo como director técnico.
Luego del partido la gente se expresó en gran número y uno de los apuntados fue Néstor Ortigoza.
El equipo cuyano quedó a un punto de Talleres en la tabla anual, rival directo en la lucha por evitar el descenso. Cabe destacar que la T debe enfrentar este sábado a Gimnasia en La Plata.
Por su parte, el conjunto de Boedo sumó su segunda derrota al hilo, ya que venía de caer frente a Lanús. De todas formas, continúa en zona de clasificación a playoffs al ubicarse en el sexto puesto de la zona B