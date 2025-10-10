¿Habrá final entre primos en el Masters 1000 de Shanghai?

El tenista francés Arthur Rinderknech, quien atraviesa las mejores semanas de su carrera, superó cómodamente al canadiense Félix Auger-Aliassime (12°) y se metió en las semifinales del Masters 1000 de Shanghái, donde podría haber una final entre primos.

Rinderknech, quien llegó a este torneo como el número 54 del mundo, se impuso con un contundente 6-3 y 6-4, luego de casi una hora y media de juego.

El francés, que demostró una gran contundencia desde el fondo de la cancha, le alcanzó con la única oportunidad de quiebre que tuvo en cada set para llevarse la victoria. Además, manejó muy bien la presión y se recuperó en todas las oportunidades que tuvo su oponente.

En su camino hacia los cuartos de final, Rinderknech había derrotado al serbio Hamad Medjedovic, al estadounidense Alex Michelsen (28°), al alemán Alexander Zverev (3°) y al checo Jiri Lehecka (15°).

Esta gran participación en Shanghái le permitirá a Rinderknech escalar, al menos, hasta el puesto número 37 del ranking, que será el mejor de su carrera.

Auger-Aliassime, por su parte, desaprovechó una buena oportunidad para acercarse aún más al top 10, aunque todo indica que peleará hasta el final en los próximos torneos para clasificar al ATP Finals, el torneo que enfrenta a los ocho mejores jugadores de la temporada.

El triunfo de Rinderknech provocó que todavía haya chances de una final insólita en este Masters 1000 de Shanghái, debido a que su primo, el monegasco Valentin Vacherot, también está en las semifinales de este torneo, por lo que podrían enfrentarse en una eventual final.

El rival de Rinderknech en las semifinales será el ganador del partido entre el australiano Alex de Miñaur (7°) y el ruso Daniil Medvedev (16°). (NA).