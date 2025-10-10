Sábado de tormentas: el SMN mantiene vigente la alerta para Bahía y la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente la alerta amarilla por tormentas para la mañana y tarde de este sábado en Bahía Blanca y la región.

Según el organismo, "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes".

Se espera que los fenómenos estén acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían registrarse montos superiores en forma localizada.

Además de Bahía Blanca, la advertencia alcanza a Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso.

Recomendaciones

Ante estas condiciones, el SMN recomienda:

• No sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua.

• Evitar actividades al aire libre.

• No refugiarse debajo de árboles ni postes eléctricos.

• No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante la tormenta.

• Estar atentos ante la posible caída de granizo.

• Mantenerse informados por los canales oficiales y tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

Pronóstico

El Servicio de Satelment anticipa para este viernes una jornada templada, con una temperatura máxima de 24° C.

Sin embargo, para mañana se prevé un marcado descenso térmico, con un sábado nublado y lluvioso, y temperaturas que oscilarán entre los 13°C de mínima y 15°C de máxima.