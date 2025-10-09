La tabla no movió en la previa de Olimpo-Villa Mitre y tras el feliz estreno de San Lorenzo
También ganaron Napostá, Pacífico y Bahiense del Norte, por la séptima fecha del segundo tramo.
Olimpo se mantuvo en la punta del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti, tras superar cómodamente a 9 de Julio, 96 a 51, por la séptima fecha del segundo tramo.
También ganó el escolta Villa Mitre, a Leandro N. Alem, por 89 a 65. Ambos están separados por medio punto y serán rivales en la próxima fecha, a falta de cuatro programaciones para el cierre de la fase regular.
Napostá, el tercero, derrotó a Pueyrredón, por 78 a 58; Pacífico sumó la sexta victoria (en siete juegos), al vencer a Estrella, por 71 a 49, y se consolidó entre los cuatro de arriba.
Bahiense del Norte, por su parte, se recuperó, venciendo a Liniers (sexta caída en fila), por 79 a 75.
Y en un partido con un contexto particular, San Lorenzo festejó por partida doble: en la previa con la inauguración del flamante piso y después, coronando con la victoria ante Estudiantes, 81 a 64.
En el Román Avecilla estuvo el intendente Federico Susbielles, además de otras autoridades, para el corte de cintas que dejó inaugurado oficialmente el piso parquet, que había sido dañado a raíz de la pedrada y la inundación.
9 de Julio 51, Olimpo 96
Olimpo venció sin ningún inconveniente a 9 de Julio, por 96 a 51.
La diferencia que evidencia la tabla de posiciones se plasmó en la cancha, con un aurinegro que jugó hoy pensando en el miércoles, cuando reciba a Villa Mitre, su escolta.
A los 20 de ventaja que había sacado la visita al término del primer tiempo, le sumó un parcial de 15-0 al regreso del descanso largo (58-23), sin darle ninguna posibilidad al local.
El principal anotador del aurinegro resultó Fausto Ruesga, con 21 puntos (2-3 en triples, 6-7 en dobles y 3-3 en libres).
En tanto, Marcos Diel completó 16 unidades (2-3 en triples y 5-5 en dobles); Segundo Alimento aportó 5 asistencias y 4 rebotes, mientras que Benjamín López metió 10 puntos y tomó 8 rebotes.
En 9 de Julio solamente Carlos Fraga anotó en doble dígito: 21 puntos (2-2 en triples, 6-13 en dobles y 3-5 en libres), más 9 rebotes.
9 de Julio (51): S. Ruesga (5), F. Goyanarte (7), M. Costa (8), L. Vecchi (3), C. Fraga (21), fi; A. Almirón, S. Villegas, L. D'Amaro (4), B. Tordino, N. Mazza (3), F. Flores y L. Del Grazia. DT: Julián Turcato.
Olimpo (96): S. Alimenti (8), A. Dottori (6), M. Diel (16), F. Ruesga (21), A. González, fi; A. Solomon (2), A. Marroni (10), V. Carrizo (11), B. López (10), A. Bodach (5), A. Diel (7) y S. Durando. DT: Juan Cruz Santini.
Cuartos: 9 de Julio, 9-24; 23-43 y 36-72.
Árbitros: Sebastián Giannino, Joaquín Irrazábal y Joel Schernenco.
Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).
Villa Mitre 89, L.N. Alem 65
Villa Mitre se repuso de su primera caída en el certamen la fecha pasada y lo hizo con un éxito contundente en las cifras ante Alem por 89-65.
La visita había logrado arrimarse en los primeros minutos del 2C con jugada de 2+1 de Howard Wilkerson (26-25), pero de inmediato la Villa despegó con sus múltiples vías de gol (50-31 al entretiempo), en una gran noche de Julián Lorca (21 puntos, 12 rebotes y 7 faltas recibidas) y Sebastián Basualdo (17 unidades, 7 recobres y 4 recibidas). También brilló desde la base Fausto Depaoli (14 puntos, 7 asistencias y 3 recuperos).
Villa Mitre, sin Franco Pennacchiotti, tuvo una floja noche en tiros de 3 con 3 aciertos en 19 intentos. Pero en dobles su porcentaje alcanzó el 60% de efectividad...
Villa Mitre (89): F. Depaoli (14), A. Blanco (6), F. Amigo (5), J. Lorca (21), R. Heinrich (9), fi; J. Jasen (2), F. Harina (9), S. Basualdo (17), L. Gómez Lepez (2), T. López, E. Diez (2) y L. Baeza (2). DT: Emiliano Menéndez.
L.N. Alem (65): J. Wentland (13), P. Zapata (10), I. Formiga (12), T. Scolari (3), H. Wilkerson (14), fi; M. Such (3), F. Pallotti (6), T. Gómez Lepez (2), S. D'Annunzio (2) y V. Di Chiara. DT: Franco Maceratesi.
Cuartos: Villa Mitre, 26-20; 50-31 y 65-55.
Árbitros: Emanuel Sánchez, Juan Agustín Matías y Leonardo Bressan.
Cancha: José Martínez (Villa Mitre).
Pueyrredón 58, Napostá 78
Napostá, con mayores recursos ofensivos, venció como visitante a Pueyrredón por 78-58 con Segundo Vasconcelo como jugador destacado en el ganador.
El base hizo de todo: fue el máximo goleador con 22 puntos (con 3-6, también quien más la metió de 3) y el máximo rebotero de la noche (13 capturas).
Si bien había sido decisivo el primer cuarto de "Napo" (lo ganó 21-7), los locales tuvieron respuestas en Carlos Balmaceda (12 puntos y 12 rebotes), en Guillermo Mallemaci (15 tantos) y en Gregorio Gerhardt (10 unidades) para lograr reacciones de juego y recorte de diferencia (19-23 en el 2C o 43-52 en el 3C).
Pero en el último intento a 5m. del final (54-64), apareció la mano de Vasconcelo para meter un triple y luego otra de doble y adicional para alejar a Napostá 70-54. Irremontable...
Pueyrredón (58): A. Pan (5), L. Lucchetti (11), N. Renzi (3), G. Mallemaci (15), C. Balmaceda (12), fi; D. Carci (2), G. Gherardt (10), G. Sagasti y B. Borda. DT: Andrés Iannamico.
Napostá (78): S. Vasconcelo (22), G. Muzi (16), L. Alemañy (5), J. Larrandart (2), G. Torres (14), fi; N. Quiroga (12), N. Sánchez (5) y E. Roth (2). DT: Fabricio Piccinini.
Cuartos: Pueyrredón, 7-21; 28-42 y 47-56.
Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Mauro Guallan.
Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).
Estrella 49, Pacífico 71
Pacífico no perdonó a Estrella y le ganó como visitante, por 71 a 49.
El verde, que viene derecho, mantuvo una defensa alta en todo el campo y aprovechó la falta de gol del local, tanto en tiros de campo (15-49) como en libres (13-28).
A las bajas que está sufriendo el equipo del barrio San Martín, le sumó la rápida salida de Bruno Gigliotti, con un golpe en una rodilla.
Santiago Loos anotó 11 puntos y bajó otros tantos rebotes; Branco Salvatori dio 6 asistencias y metió7 unidades; Valentín Cortés fue el goleador, con 15 puntos (3-7 en triples, 1-2 en dobles y 4-4 en libres).
Estrella (49): T. Peña (1), F. Herrera (12), S. Quiroga (11), L. Silva (12), N. Cámara (2), fi; M. Specogna (6), B. Gigliotti, B. Pérez (2), A. Kucan, M. Astradas, J. Kucan y E. Giusto (3). DT: Walter Romerniszyn.
Pacífico (71): B. Salvatori (7), I. Errazu (5), V. Cortés (15), S. Loos (11), T. Sagarzazu (9), fi; M. Boccatonda (3), Genaro Pisani (2), J.C. Redivo (7), Gino Pisani (6), G. Lucas (3), F. Pulión (1) y M. Padilla (2). DT: Mauro Richotti.
Cuartos: Estrella, 12-15; 24-32 y 36-47.
Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Juan Cruz Schernenco y Ariel Di Marco.
Cancha: Luis Álvarez (Estrella).
Liniers 75, Bahiense 79
En un partido parejo, Bahiense del Norte hizo la diferencia en el último cuarto con sus tiradores de 3 puntos y le ganó a Liniers en el William Harding Green (Pacífico) por 79 a 75.
Luego de remarla de atrás en la primera etapa y lograr igualar en 33 al descanso, Liniers había conseguido pasar al frente en el 3C, en los primeros minutos, con 2 de Franco Ferrari (35-33) y estirar con 3 de Octavio Cancellarich (40-35).
Pero en el último hubo una ráfaga decisiva de 2-2 de 3 de Augusto Lamonega para pasar al frente 56-54, ampliar a 59-55 y luego crecer 62-55 con un bombazo de Sebastián Luengo. Minutos después, más triples de la visita para enfriar cada reacción del Chivo: uno de Eddie Roberson (65-59) y otro de Lamonega para -ahora sí- una ventaja de 70-61 que permitió bancar el cierre.
Liniers (75): S. Gattari (8), O. Cancellarich (14), A. García (11), A. Agulló (8), F. Ferrari (19), fi; J. Marinsalta (2), T. Del Sol (9) y B. Olivera (4). DT: Mauricio Vago.
Bahiense (79): A. Lamonega (25), S. Luengo (20), T. Bonivardo (10), E. Roberson (10), J.C. Hoya (9), fi; A. Catalán, B. Lozano (5), F. Ruggiero y E. Andino. DT: Alejandro Navallo.
Cuartos: Liniers, 19-26; 33-33 y 54-52.
Árbitros: Marjorie Stuardo, Marcelo Gordillo y Sam Inglera.
Cancha: William Harding Green (Pacífico).
San Lorenzo 81, Estudiantes 64
San Lorenzo arrancó pisando fuerte en el flamante piso del Román Avecilla, al vencer a Estudiantes, por 81 a 64.
De esta manera, el local sumó la cuarta victoria en el torneo y segunda en este tramo.
Mirko Cenzual anotó 16 puntos (3-6 en triples, 1-1 en dobles y 5-5 en libres), más 6 asistencias.
En su regreso, Joaquín Coria aportó 11 unidades (4-6 en dobles y 3-6 en libres), más 7 recobres, 3 asistencias y 2 recuperos. Mientras que Agustín Pena fue el goleador del partido, con 20 puntos (5-7 en triples, 2-4 en dobles y 1-2 en libres).
En el albo, Ramiro Aguirre sumó 15 puntos (3-4 en triples), 8 asistencia y 6 rebotes; Pedro Santiago aportó 14 puntos y 7 recobres, mientras que Jorge García metió 18 puntos (7-12 en dobles y 4-4 en libres), más 7 rebotes.
San Lorenzo (81): M. Cenzual (16), A. Pena (20), J.P. Fuentes, N. Herbik (9), N. Diez (6), fi; S. Calvo (6), J. Coria (11), L. Fernetich (11) y S. Seewald (2). DT: Sebastián Aleksoski.
Estudiantes (64): R. Aguirre (15), M. Martínez, L. Delgado (7), P. Santiago (14), J. García (18), fi; J. Mitoire (2), S. Ranieri (5), J. Belleggia, J. Rodríguez (1) y G. Storni (2). DT: Ariel Ugolini.
Cuartos: San Lorenzo, 19-26; 42-34 y 61-50.
Árbitros: Sebastián Arcas, Juan Gabriel Jaramillo y Lucas Andrés.
Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).
Próxima
La próxima fecha comenzará el miércoles, con el adelanto Olimpo-Villa Mitre y el jueves completarán Pacífico-Pueyrredón, Estudiantes-Liniers, Bahiense-9 de Julio, L.N. Alem-Estrella y Napostá-San Lorenzo.
Posiciones
Po. Equipo Pts. (Arrastre)
1º) Olimpo, 22,5 puntos (9,5)
2°) Villa Mitre, 22 (9)
3º) Napostá, 21,5 (9,5)
4º) Pacífico, 21 (8)
5°) Pueyrredón, 20,5 (8,5)
6º) Bahiense, 20 (9)
7º) L.N. Alem, 18 (8)
8º) Estudiantes, 17,5 (9,5)
9º) Estrella, 16,5 (7,5)
10º) 9 de Julio, 16 (7)
11º) Liniers, 15,5 (7,5)
12º) San Lorenzo, 15 (6)