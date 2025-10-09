La tabla no movió en la previa de Olimpo-Villa Mitre y tras el feliz estreno de San Lorenzo

El corte de cintas por parte del intendente y la dirigencia de San Lorenzo. Fotos: Emmanuel Briane y Andrea Castaño-La Nueva.

Olimpo se mantuvo en la punta del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti, tras superar cómodamente a 9 de Julio, 96 a 51, por la séptima fecha del segundo tramo.

También ganó el escolta Villa Mitre, a Leandro N. Alem, por 89 a 65. Ambos están separados por medio punto y serán rivales en la próxima fecha, a falta de cuatro programaciones para el cierre de la fase regular.

Agustín Dottori intenta sacar ventaja ante Goyanarte.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Napostá, el tercero, derrotó a Pueyrredón, por 78 a 58; Pacífico sumó la sexta victoria (en siete juegos), al vencer a Estrella, por 71 a 49, y se consolidó entre los cuatro de arriba.

Nicolás Sánchez va para adentro.

Bahiense del Norte, por su parte, se recuperó, venciendo a Liniers (sexta caída en fila), por 79 a 75.

Y en un partido con un contexto particular, San Lorenzo festejó por partida doble: en la previa con la inauguración del flamante piso y después, coronando con la victoria ante Estudiantes, 81 a 64.

El intendente Federico Susbielles recibe una distinción por parte del vicepresidente Ariel Barco.

En el Román Avecilla estuvo el intendente Federico Susbielles, además de otras autoridades, para el corte de cintas que dejó inaugurado oficialmente el piso parquet, que había sido dañado a raíz de la pedrada y la inundación.

9 de Julio 51, Olimpo 96

Olimpo venció sin ningún inconveniente a 9 de Julio, por 96 a 51.

La diferencia que evidencia la tabla de posiciones se plasmó en la cancha, con un aurinegro que jugó hoy pensando en el miércoles, cuando reciba a Villa Mitre, su escolta.

A los 20 de ventaja que había sacado la visita al término del primer tiempo, le sumó un parcial de 15-0 al regreso del descanso largo (58-23), sin darle ninguna posibilidad al local.

Elegante lanzamiento de Fausto Ruesga.

El principal anotador del aurinegro resultó Fausto Ruesga, con 21 puntos (2-3 en triples, 6-7 en dobles y 3-3 en libres).

Segundo Alimenti arma la ofensiva frente a Santiago Ruesga.

En tanto, Marcos Diel completó 16 unidades (2-3 en triples y 5-5 en dobles); Segundo Alimento aportó 5 asistencias y 4 rebotes, mientras que Benjamín López metió 10 puntos y tomó 8 rebotes.

En 9 de Julio solamente Carlos Fraga anotó en doble dígito: 21 puntos (2-2 en triples, 6-13 en dobles y 3-5 en libres), más 9 rebotes.

9 de Julio (51): S. Ruesga (5), F. Goyanarte (7), M. Costa (8), L. Vecchi (3), C. Fraga (21), fi; A. Almirón, S. Villegas, L. D'Amaro (4), B. Tordino, N. Mazza (3), F. Flores y L. Del Grazia. DT: Julián Turcato.

Olimpo (96): S. Alimenti (8), A. Dottori (6), M. Diel (16), F. Ruesga (21), A. González, fi; A. Solomon (2), A. Marroni (10), V. Carrizo (11), B. López (10), A. Bodach (5), A. Diel (7) y S. Durando. DT: Juan Cruz Santini.

Cuartos: 9 de Julio, 9-24; 23-43 y 36-72.

Árbitros: Sebastián Giannino, Joaquín Irrazábal y Joel Schernenco⁩.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Villa Mitre 89, L.N. Alem 65

Villa Mitre se repuso de su primera caída en el certamen la fecha pasada y lo hizo con un éxito contundente en las cifras ante Alem por 89-65.

La visita había logrado arrimarse en los primeros minutos del 2C con jugada de 2+1 de Howard Wilkerson (26-25), pero de inmediato la Villa despegó con sus múltiples vías de gol (50-31 al entretiempo), en una gran noche de Julián Lorca (21 puntos, 12 rebotes y 7 faltas recibidas) y Sebastián Basualdo (17 unidades, 7 recobres y 4 recibidas). También brilló desde la base Fausto Depaoli (14 puntos, 7 asistencias y 3 recuperos).

Villa Mitre, sin Franco Pennacchiotti, tuvo una floja noche en tiros de 3 con 3 aciertos en 19 intentos. Pero en dobles su porcentaje alcanzó el 60% de efectividad...

Villa Mitre (89): F. Depaoli (14), A. Blanco (6), F. Amigo (5), J. Lorca (21), R. Heinrich (9), fi; J. Jasen (2), F. Harina (9), S. Basualdo (17), L. Gómez Lepez (2), T. López, E. Diez (2) y L. Baeza (2). DT: Emiliano Menéndez.

L.N. Alem (65): J. Wentland (13), P. Zapata (10), I. Formiga (12), T. Scolari (3), H. Wilkerson (14), fi; M. Such (3), F. Pallotti (6), T. Gómez Lepez (2), S. D'Annunzio (2) y V. Di Chiara. DT: Franco Maceratesi.

Cuartos: Villa Mitre, 26-20; 50-31 y 65-55.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Juan Agustín Matías y Leonardo Bressan⁩.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Pueyrredón 58, Napostá 78

Napostá, con mayores recursos ofensivos, venció como visitante a Pueyrredón por 78-58 con Segundo Vasconcelo como jugador destacado en el ganador.

El base hizo de todo: fue el máximo goleador con 22 puntos (con 3-6, también quien más la metió de 3) y el máximo rebotero de la noche (13 capturas).

Segundo Vasconcelo arma el tiro.

Si bien había sido decisivo el primer cuarto de "Napo" (lo ganó 21-7), los locales tuvieron respuestas en Carlos Balmaceda (12 puntos y 12 rebotes), en Guillermo Mallemaci (15 tantos) y en Gregorio Gerhardt (10 unidades) para lograr reacciones de juego y recorte de diferencia (19-23 en el 2C o 43-52 en el 3C).

Guido Muzi inetnta controlar la pelota, mientras lo cierran Pan y Gerhardt.

Pero en el último intento a 5m. del final (54-64), apareció la mano de Vasconcelo para meter un triple y luego otra de doble y adicional para alejar a Napostá 70-54. Irremontable...

Pueyrredón (58): A. Pan (5), L. Lucchetti (11), N. Renzi (3), G. Mallemaci (15), C. Balmaceda (12), fi; D. Carci (2), G. Gherardt (10), G. Sagasti y B. Borda. DT: Andrés Iannamico.

Napostá (78): S. Vasconcelo (22), G. Muzi (16), L. Alemañy (5), J. Larrandart (2), G. Torres (14), fi; N. Quiroga (12), N. Sánchez (5) y E. Roth (2). DT: Fabricio Piccinini.

Cuartos: Pueyrredón, 7-21; 28-42 y 47-56.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Mauro Guallan.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Estrella 49, Pacífico 71

Pacífico no perdonó a Estrella y le ganó como visitante, por 71 a 49.

El verde, que viene derecho, mantuvo una defensa alta en todo el campo y aprovechó la falta de gol del local, tanto en tiros de campo (15-49) como en libres (13-28).

Iñaki Errazu se desprende del balón ante Fausto Herrera.

A las bajas que está sufriendo el equipo del barrio San Martín, le sumó la rápida salida de Bruno Gigliotti, con un golpe en una rodilla.

Lahuel Silva le juega a Tomás Sagarzazu.

Santiago Loos anotó 11 puntos y bajó otros tantos rebotes; Branco Salvatori dio 6 asistencias y metió7 unidades; Valentín Cortés fue el goleador, con 15 puntos (3-7 en triples, 1-2 en dobles y 4-4 en libres).

Estrella (49): T. Peña (1), F. Herrera (12), S. Quiroga (11), L. Silva (12), N. Cámara (2), fi; M. Specogna (6), B. Gigliotti, B. Pérez (2), A. Kucan, M. Astradas, J. Kucan y E. Giusto (3). DT: Walter Romerniszyn.

Pacífico (71): B. Salvatori (7), I. Errazu (5), V. Cortés (15), S. Loos (11), T. Sagarzazu (9), fi; M. Boccatonda (3), Genaro Pisani (2), J.C. Redivo (7), Gino Pisani (6), G. Lucas (3), F. Pulión (1) y M. Padilla (2). DT: Mauro Richotti.

Cuartos: Estrella, 12-15; 24-32 y 36-47.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Juan Cruz Schernenco y Ariel Di Marco.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Liniers 75, Bahiense 79

En un partido parejo, Bahiense del Norte hizo la diferencia en el último cuarto con sus tiradores de 3 puntos y le ganó a Liniers en el William Harding Green (Pacífico) por 79 a 75.

Luego de remarla de atrás en la primera etapa y lograr igualar en 33 al descanso, Liniers había conseguido pasar al frente en el 3C, en los primeros minutos, con 2 de Franco Ferrari (35-33) y estirar con 3 de Octavio Cancellarich (40-35).

Pero en el último hubo una ráfaga decisiva de 2-2 de 3 de Augusto Lamonega para pasar al frente 56-54, ampliar a 59-55 y luego crecer 62-55 con un bombazo de Sebastián Luengo. Minutos después, más triples de la visita para enfriar cada reacción del Chivo: uno de Eddie Roberson (65-59) y otro de Lamonega para -ahora sí- una ventaja de 70-61 que permitió bancar el cierre.

Liniers (75): S. Gattari (8), O. Cancellarich (14), A. García (11), A. Agulló (8), F. Ferrari (19), fi; J. Marinsalta (2), T. Del Sol (9) y B. Olivera (4). DT: Mauricio Vago.

Bahiense (79): A. Lamonega (25), S. Luengo (20), T. Bonivardo (10), E. Roberson (10), J.C. Hoya (9), fi; A. Catalán, B. Lozano (5), F. Ruggiero y E. Andino. DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Liniers, 19-26; 33-33 y 54-52.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Marcelo Gordillo y Sam Inglera.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

San Lorenzo 81, Estudiantes 64

San Lorenzo arrancó pisando fuerte en el flamante piso del Román Avecilla, al vencer a Estudiantes, por 81 a 64.

De esta manera, el local sumó la cuarta victoria en el torneo y segunda en este tramo.

Mirko Cenzual anotó 16 puntos (3-6 en triples, 1-1 en dobles y 5-5 en libres), más 6 asistencias.

En su regreso, Joaquín Coria aportó 11 unidades (4-6 en dobles y 3-6 en libres), más 7 recobres, 3 asistencias y 2 recuperos. Mientras que Agustín Pena fue el goleador del partido, con 20 puntos (5-7 en triples, 2-4 en dobles y 1-2 en libres).

Ramiro Aguirre cruza mitad de cancha.

En el albo, Ramiro Aguirre sumó 15 puntos (3-4 en triples), 8 asistencia y 6 rebotes; Pedro Santiago aportó 14 puntos y 7 recobres, mientras que Jorge García metió 18 puntos (7-12 en dobles y 4-4 en libres), más 7 rebotes.

San Lorenzo (81): M. Cenzual (16), A. Pena (20), J.P. Fuentes, N. Herbik (9), N. Diez (6), fi; S. Calvo (6), J. Coria (11), L. Fernetich (11) y S. Seewald (2). DT: Sebastián Aleksoski.

Estudiantes (64): R. Aguirre (15), M. Martínez, L. Delgado (7), P. Santiago (14), J. García (18), fi; J. Mitoire (2), S. Ranieri (5), J. Belleggia, J. Rodríguez (1) y G. Storni (2). DT: Ariel Ugolini.

Cuartos: San Lorenzo, 19-26; 42-34 y 61-50.

Árbitros: Sebastián Arcas, Juan Gabriel Jaramillo y Lucas Andrés.⁩

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Próxima

La próxima fecha comenzará el miércoles, con el adelanto Olimpo-Villa Mitre y el jueves completarán Pacífico-Pueyrredón, Estudiantes-Liniers, Bahiense-9 de Julio, L.N. Alem-Estrella y Napostá-San Lorenzo.

Posiciones

Po. Equipo Pts. (Arrastre)

1º) Olimpo, 22,5 puntos (9,5)

2°) Villa Mitre, 22 (9)

3º) Napostá, 21,5 (9,5)

4º) Pacífico, 21 (8)

5°) Pueyrredón, 20,5 (8,5)

6º) Bahiense, 20 (9)

7º) L.N. Alem, 18 (8)

8º) Estudiantes, 17,5 (9,5)

9º) Estrella, 16,5 (7,5)

10º) 9 de Julio, 16 (7)

11º) Liniers, 15,5 (7,5)

12º) San Lorenzo, 15 (6)