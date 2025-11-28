Strzyzowski: la jueza tiene 15 días para dictar la sentencia contra los Sena

La tercera audiencia de cesura por el femicidio de Cecilia Strzyzowski finalizó este viernes en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, donde la Fiscalía y la querella pidieron la pena de prisión perpetua para el Clan Sena, por lo que la jueza Dolly Fernández tiene 15 días hábiles para dar a conocer la sentencia.

El fiscal Juan Martín Bogado solicitó que César Sena, declarado culpable por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, reciba la máxima pena al igual que Emerenciano y Marcela Acuña, quienes fueron hallados culpables por ser ambos partícipes necesarios.

En este sentido, Gustavo Briend, el abogado de Gloria Romero (madre de Cecilia), también reclamó las mismas penas para la familia que desapareció, mató e incineró los restos de la víctima el 2 de junio de 2023.

Por su parte, la Fiscalía consideró que Gustavo Obregón y Fabiana González sean condenados a cinco años y 10 meses de prisión efectiva por encubrimiento agravado.

Conforme a lo expuesto en los alegatos, “Obregón ayudó a César a trasladar el cuerpo y quemarlo, después a juntar los restos y tirarlos al Río Tragadero”.

“Ambos encubrieron el femicidio, pero no es que se callaron, sino que su compromiso fue más allá porque se dedicaron a buscar la impunidad de la familia Sena y de ellos mismos”, expuso el fiscal.

“El único atenuante en esta ocasión es que ninguno tiene antecedentes, solo eso tienen a favor”, concluyó.

Acerca de Gustavo Melgarejo, acusado de encubrimiento simple, la Fiscalía solicitó la pena de dos años y 10 meses de prisión efectiva, por lo que pidió su inmediata detención.

"No solamente tuvo una actitud pasiva, si no que controló el fuego para deshacer cualquier tipo de evidencia", se remarcó.

Briend, en tanto, consideró que Obregón y González, quien “colaboró activamente en el hecho”, deben ser sentenciados a seis años de cárcel, al tiempo que peticionó tres años para Melgarejo.

Alegatos de las defensas

Juan Ignacio Díaz, querella del Estado, expuso que el Clan Sena sea condenado a prisión perpetua, mientras que para Obregón y González solicitó el monto de seis años de prisión.

Respecto a Melgarejo, requirió que se lo condene a tres años de prisión efectiva.

En medio de la lectura, la jueza Dolly Fernández interrumpió a Díaz para solicitarle a Emerenciano que deje de exponer un cartel en la videollamada.

Mónica Sánchez, abogada de Melgarejo, fue la primera defensa en dar lectura de los alegatos e indicó: “Solicito que la jueza se pronuncie por el delito de encubrimiento simple y se le otorgue el mínimo de la escala penal”.

Elena Puente y Orlando Javier Peralta, defensores de González, pidieron que su clienta obtenga la prisión condicional.

Por último, solicitaron la prisión domiciliaria para que pueda cuidar a su hijo de 5 años.

Las últimas palabras de los culpables

El Clan Sena reclamó a la jueza Dolly Fernández que no se determine su traslado a otro penal a raíz de que “están todos juntos”.

“Soy un inocente condenado”, sostuvo Emerenciano, mientras que Marcela Acuña consignó: "Ya estamos todos condenados. “Si alguien está de acuerdo en condenar a un inocente, es alguien tan morboso como lo que pasó con Cecilia”.

Fabiana González deseó que “todo termine cuanto antes” porque “quiere volver a estar con su hija” y Melgarejo pidió “perdón”.

La magistrada tiene 15 días hábiles para deliberar y dar a conocer la sentencia. (NA)

#AgenciaNA