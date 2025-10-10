Panamericano U18: comenzó al actividad en el Parque de Mayo, en un día lleno de acción y con definiciones

Se puso en marcha esta mañana el último día de acción del III Panamericano de sóftbol U18 que se disputa en nuestra ciudad y otorga cuatro plazas al Mundial.

Debido al mal clima pronosticado para el sábado, desde la organización decidieron comprimir la última fecha del round robin y los cruces finales para la jornada de hoy.

De esta manera, en este momento se enfrentan Perú y Guatemala en la cancha principal del Parque de Mayo, que anoche lució con un marco impresionante para ver la victoria de Argentina ante Venezuela.

Luego de este cruce se enfrentarán Canadá y Venezuela.

Una vez finalizado este duelo, Argentina, que cuenta con cinco bahienses en su plantel, se medirá ante México.

Si el combinado nacional gana, accederá a la final por el título. En caso de perder dependerá de otros resultados o combinaciones.

En ese sentido, tras el partido de la albiceleste, Perú y Guatemala se volverán a enfrentar para definir el quinto y sexto puesto.

Luego de ese cotejo irá el partido por la medalla de bronce (aproximadamente 19.30) y por último, el partido por la medalla dorada (cerca de 21.30).

Todos los encuentros se juegan en la cancha principal del Parque de Mayo, con entrada libre y gratuita.

*La tabla

Así están las posiciones antes de la última jornada.

1°) Argentina (4 triunfo y 0 derrotas)

2°) Canadá (3-1)

3°) México (3-1)

4°) Venezuela (2-2)*

5°) Guatemala (0-4)

*El plantel

El equipo argentino cuenta entre sus filas con cinco bahienses entre los jugadores elegidos.

Ellos son Pedro Martínez (jugador de Indios), Juan José Pérez (Liniers), Luciano Dowhun (Indios), Leonel Andrada (Liniers) y Jeremías Sáenz (surgido en Indios y actualmente en Oro Verde), quien se encuentra radicado en Paraná.

El resto de los integrantes: Cristian Orsi, Santino Schenone, Thiago Benítez, Aaron López, Dante Goitea, Joaquín Conosciuto, Lucas Gómez, Manuel Briguez, Matías Clara, Carlos Aguirre y Lautaro Ahumada.

En el cuerpo técnico, además, se encuentra el local Rafael Salguero (mánager) y Gustavo Guerrinieri (entrenador), Cristian Montero (entrenador asistente), Joaquín Alegre (entrenador asistente) y Martín Scialacomo (jefe de equipo).

*El accesorio

Viernes

9.00: Perú vs. Guatemala

A continuación: Venezuela vs. Canadá

A continuación: México vs. Argentina

A continuación: partido por el quinto puesto

A continuación: partido por la medalla de bronce

A continuación: partido por la medalla de oro