Mientras Argentina juega ante Venezuela, se modificó la programación del Panamericano U18

Mientras la selección Argentina se mide contra Venezuela ante un espectacular marco de público, sufrió modificaciones el calendario del Campeonato Panamericano U18 que se disputa en nuestra ciudad.

Debido al mal clima que se pronostica para el fin de semana, desde la organización decidieron comprimir para mañana toda la programación prevista para el sábado.

Es decir, la actividad en el Parque de Mayo comenzará a las 9 de la mañana con el duelo entre Perú y Guatemala correspondiente a la última fecha del round robin.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A continuación se medirán Venezuela y Canadá y posteriormente lo hará Argentina ante México.

Una vez culminados esos encuentros, se disputará el duelo por el quinto puesto y sucesivamente irán el choque por la medalla de bronce y el oro.

Cabe recordar que los cuatro primeros del certamen conseguirán la clasificación al Campeonato Mundial de República Checa en 2027.

*El resto

La jornada de hoy contó con otros dos encuentros en la cancha principal del Parque de Mayo.

En primer turno, México superó holgadamente a Perú, tras vencerlo por 17 a 0.

Luego, Canadá superó a Guatemala por 11 a 0.

*La tabla

Así están las posiciones mientras se disputa el último partido de la jornada.

1°) Argentina (3 triunfo y 0 derrotas)*

2°) Canadá (3-1)

3°) México (3-1)

4°) Venezuela (2-1)*

5°) Guatemala (0-4)



*Están jugando en este momento

*El plantel

El equipo argentino cuenta entre sus filas con cinco bahienses entre los jugadores elegidos.

Ellos son Pedro Martínez (jugador de Indios), Juan José Pérez (Liniers), Luciano Dowhun (Indios), Leonel Andrada (Liniers) y Jeremías Sáenz (surgido en Indios y actualmente en Oro Verde), quien se encuentra radicado en Paraná.

El resto de los integrantes: Cristian Orsi, Santino Schenone, Thiago Benítez, Aaron López, Dante Goitea, Joaquín Conosciuto, Lucas Gómez, Manuel Briguez, Matías Clara, Carlos Aguirre y Lautaro Ahumada.

En el cuerpo técnico, además, se encuentra el local Rafael Salguero (mánager) y Gustavo Guerrinieri (head coach), Cristian Montero (coach asistente), Joaquín Alegre (coach asistente) y Martín Scialacomo (jefe de equipo).

*El fixture

Viernes

9.00: Perú vs. Guatemala

A continuación: Venezuela vs. Canadá

A continuación: México vs. Argentina

A continuación: partido por el quinto puesto

A continuación: partido por la medalla de bronce

A continuación: partido por la medalla de oro