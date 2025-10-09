Caos en el microcentro: un hombre se atrincheró amenazando con cortarse la yugular

Un momento dramático se vivió este mediodía y movilizó a varias fuerzas de seguridad y personal de emergencia en pleno microcentro bahiense. Un hombre de 58 años se atrincheró en su departamento, profiriendo amenazas de cortarse la yugular, lo que obligó a una compleja intervención policial para su neutralización.

Ocurrió, sobre las 12.30, en un edificio ubicado en la intersección de las calles Vicente López y Moreno.

Lejos de acatar la orden judicial, el hombre se atrincheró en su vivienda ubicada en el noveno piso. La situación escaló rápidamente, convocando no solo a uniformados, sino también a bomberos, Defensa Civil y personal sanitario del 911. El detonante de la urgencia fue el grito del sujeto que se escuchaba desde el interior: "¡Si entran me corto la yugular!".

Ante la complejidad y el riesgo inminente, se montó un operativo de irrupción que estuvo a cargo de la comisaría Segunda y se procedió a forzar la entrada al domicilio.

Una vez dentro, los efectivos se encontraron con el hombre encerrado en una habitación. Tras traspasar una segunda puerta, el personal se encontró con el nombre manipulando una cuchilla de cocina apoyada en su garganta, manifestando su intención de autolesionarse.

Los uniformados optaron por la persuasión verbal y, tras distraer momentáneamente al hombre, se abalanzaron sobre él y, tras un breve forcejeo, lograron neutralizar el arma blanca y desarmarlo.

Una vez asegurado, el personal sanitario pudo ingresar para sedarlo. Luego fue trasladado al Hospital Privado del Sur, donde permanece internado y bajo atención médica especializada. El hombre solo resultó con autolesiones superficiales en el cuero cabelludo.