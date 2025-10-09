El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 10 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 24 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será fresco y nuboso a templado. El viento tendrá intensidad de leve del Sudeste y la visibilidad será buena.

En la tarde el tiempo será templado y nuboso. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del Sudeste. El índice de radiación ultravioleta es

normal. La visibilidad será buena.

La noche será fresca y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 14 grados centígrados