Bahía Blanca | Jueves, 09 de octubre

24.7°

Bahía Blanca | Jueves, 09 de octubre

24.7°

Bahía Blanca | Jueves, 09 de octubre

24.7°
La ciudad.

El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 10 de octubre en Bahía Blanca.

Foto: Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 10 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 24 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será fresco y nuboso a templado. El viento tendrá intensidad de leve del Sudeste y la visibilidad será buena.

En la tarde el tiempo será templado y nuboso. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del Sudeste. El índice de radiación ultravioleta es
normal. La visibilidad será buena.

La noche será fresca y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 14 grados centígrados

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Deportes.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE