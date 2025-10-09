El Sub 15 de la Liga venció a Azul por penales y jugará la final del Torneo Federal

El Sub 15 de la Liga del Sur venció esta tarde a su par de Azul y se clasificó a la final del Torneo Federal en la región Bonaerense Pampeana Sur.

Luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular, el combinado de nuestro medio se impuso por penales (4 a 2) en el partido revancha de la semifinal, luego del empate sin goles en la ida.

La Liga comenzó ganando con gol de Ian Meriño, a los 35 minutos, y la visita lo igualó con un penal convertido por Thiago Panelo, a los 9 minutos del complemento.

Ya en la tanda por penales, para el combinado de nuestro medio anotó Lucas Busachelli, Thiago Arranda, Santino Castiglioni y Agustín Schell, quien marcó el definitivo.

Además, fue clave el arquero Francesco Magariños, quien contuvo el segundo envío de la serie tras el remate Emanuel Brondino. En el primero, el capitán Manuel Arias, lanzó su remate por arriba del travesaño.

Mientras que los que anotaron para la visita fueron Benjamín Divitto y Panelo.

El partido se disputó en la cancha de San Francisco y fue dirigido por Walter Vargas, de la Liga de Coronel Suárez.

Tras este resultado, los chicos dirigidos por Federico Nieto defenderán el título ante Tandil, mismo rival que en 2024.

Los tandilenses llegaron a esta instancia tras eliminar en semifinales a General Madariaga por penales (5 a 4) tras igualar sin goles en la ida y también en la revancha.

*Mastantuono, ¿te suena?

En el plantel del seleccionado de Azul juega Valentín Mastantuono, hermano de Franco, el crack del Real Madrid y la Selección.

El hermano menor del volante surgido en River sumó minutos llegando desde el banco, mientras su padre Cristian lo seguía desde la tribuna.