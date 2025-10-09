Gaby ofrecerá la charla “La mujer en el Tango” en el Bahía Blanca Plaza Shopping

El viernes 10 de octubre a las 19.30, Gaby brindará la charla “La mujer en el Tango” en el Salón de Usos Múltiples del Bahía Blanca Plaza Shopping.

La actividad será con entrada libre y gratuita y contará con la participación de Brisa Rulli.

Gabriela A. Biondo, licenciada en Comunicación Social, inició su formación en el género desde muy joven: “Mi primer curso de lunfardo lo realicé a los quince años en la Casa de la Cultura de la UNS, con el Dr. Eduardo Giorlandini como profesor”, señaló.

Junto a José Valle realizó investigaciones para libros y presentaciones sobre tango y desde 2020 cursa diplomaturas y posgrados en FLACSO, la UBA y la Universidad de San Martín.

La charla abordará la participación de la mujer en la historia argentina desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, su tratamiento en las letras de tango y las figuras femeninas más destacadas del género.

“Habrá música en vivo para acompañar los ejemplos”, adelantó Gaby. “Algunas piezas serán fragmentos y otras tangos completos”.

El encuentro combinará exposición, proyección de material y fragmentos musicales para analizar la evolución del rol femenino en el tango.



