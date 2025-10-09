Sube el dólar oficial: a cuánto cotiza este jueves

El dólar oficial abrió la jornada en el Banco Nación con un precio de $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, lo que representa una suba respecto al cierre de ayer de 1.455 para la punta vendedora.

En tanto, el dólar blue se mantiene en $1.495 en la ciudad, mientras que en las financieras de la City porteña se consigue a alrededor de $1.480.

Por su parte, el dólar tarjeta cotiza a $1.937, el MEP se ubica en $1.509 y el CCL alcanza los $1.530.

El Riesgo País —medido por la consultora JP Morgan— se ubica en 1.071 puntos básicos.