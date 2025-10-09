Sube el dólar oficial: a cuánto cotiza este jueves
En el Banco Nación sufrió un alza en el arranque de la jornada. La versión blue de la divisa norteamericana acompaña el aumento.
El dólar oficial abrió la jornada en el Banco Nación con un precio de $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, lo que representa una suba respecto al cierre de ayer de 1.455 para la punta vendedora.
En tanto, el dólar blue se mantiene en $1.495 en la ciudad, mientras que en las financieras de la City porteña se consigue a alrededor de $1.480.
Por su parte, el dólar tarjeta cotiza a $1.937, el MEP se ubica en $1.509 y el CCL alcanza los $1.530.
El Riesgo País —medido por la consultora JP Morgan— se ubica en 1.071 puntos básicos.