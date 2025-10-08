El dólar no para de aumentar: a cuánto cerró este miércoles en Bahía Blanca

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización en Bahía Blanca a un valor promedio de 1.478 pesos para la venta y de $1.420 para la compra, registrando una suba de 0,57% en relación al cierre del lunes. En las pizarras del Banco Nación, por su parte, se mantuvo en $1.455.

En tanto, el dólar blue marcó $1.490 para la venta en nuestra ciudad, mientras que se ofreció a $1.475 en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, marcó $1.891,5; el MEP cotizó a $1.533,20, y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.560,51.

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, marcó 1.074 puntos.