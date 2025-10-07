El oro superó los US$4.000 por primera vez en la historia: los motivos detrás del récord

El oro alcanzó un nuevo récord este martes al superar los US$4000 por onza. Es uno de los refugios preferidos por los inversores en momentos de alta volatilidad.

Así, por segundo día consecutivo anotó un máximo histórico en US$4009. Ayer, llegó a cotizar a US$3949,34. En lo que va del año, el oro acumula un incremento de más de 50%.

El alza del valor del oro está impulsado por el cierre administrativo del gobierno de Estados Unidos, la debilidad global del dólar y las expectativas sobre los recortes de tasas de la Reserva Federal (FED).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por su parte, los bancos de Wall Street elevaron sus perspectivas sobre los precios del oro. Goldman Sachs espera que el oro supere los US$4900 en los próximos 12 meses. En agosto, había fijado el valor en US$4300.

Desde la entidad financiera internacional indicaron, además, que el repunte del precio del metal se debe a una demanda sostenida entre bancos centrales e inversores occidentales.

El oro alcanzó este martes un máximo histórico, al superar por primera vez la barrera de los US$4000 por onza.

En concreto, la cotización llegó a US$4009, por encima de su anterior marca de US$3949,34 registrada este lunes.

Se trata de la séptima semana consecutiva de alza en la cotización del metal, refugio de valor para los bancos centrales y de inversores en un contexto de tensión en los mercados.

Desde principios de año, el metal acumula un incremento de 53% promedio. (TN)