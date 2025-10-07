Bahía Blanca | Martes, 07 de octubre

25.2°

La ciudad.

Otra vez subió el dólar: a cuánto cerró este martes en Bahía Blanca

Cuáles fueron los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad.

Fotos: Archivo La Nueva.

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización en Bahía Blanca a un valor promedio de 1.469 pesos para la venta y de $1.417 para la compra, registrando una suba de 0,22% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue marcó $1.470 para la venta en nuestra ciudad, mientras que se ofreció a $1.455 en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, marcó $1.891,5; el MEP cotizó a $1.524,56, y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.550,28.

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, marcó 1.016 puntos.

