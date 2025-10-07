Miércoles sin clases: el Suteba bahiense anunció otro paro de actividades

La filial bahiense del gremio docente Suteba anunció que este miércoles realizará un nuevo paro de actividades con movilización, por lo que una vez más numerosos establecimientos educativos de la ciudad tendrán su funcionamiento parcial o totalmente interrumpido, según la cantidad de educadores que adhieran a la convocatoria.

"En el marco de la jornada nacional de lucha de CTERA, paro docente en la provincia de Buenos Aires. Por la inmediata resolución de los problemas de infraestructura. Por la creación de los cargos necesarios para evitar la sobrecarga laboral. Ningún docente bajo la línea de pobreza. Salario igual a la canasta familiar.

Que IOMA cubra todas las prestaciones", precisaron los organizadores en redes sociales.

"El paro debe consignarse como tal. Si en tu escuela te dicen lo contrario, comunicate con tu seccional", agregaron.

La movilización sindical comenzará a las 9.30 en la plaza Rivadavia.

Esta protesta representará la duodécima interrupción del Ciclo Lectivo 2025 en Bahía Blanca por diferentes reclamos gremiales.

A las nueve medidas de fuerza realizadas por el Suteba local (5 de marzo, 9 de abril, 10 de abril, 30 de abril, 11 de junio, 26 de junio, 15 de julio, 6 de agosto y 21 de agosto) se sumaron los paros del CEB (20 de mayo) y la CTERA (22 de mayo), además de las numerosas suspensiones de clases por cortes en el servicio de agua de la ciudad, como sucedió el pasado 17 de septiembre.

Todas estas interrupciones fueron realizadas, por si fuera poco, en un contexto en el que la mayoría de los establecimientos debió suspender sus actividades entre 15 y 30 días, como consecuencia de las tareas de reparación edilicia y reacondicionamiento de mobiliario y material pedagógico, luego del devastador temporal del pasado 7 de marzo.