Funciones gratuitas del Ballet del Sur con "Flores para una elegía"

La obra “Flores para una elegía” (Creación para el Ballet del Sur estrenada en 2024), con coreografía de Luis Miguel Zuñiga y música de Piotr Ilich Tchaikovsky (Trío en la menor op. 50) se presentará en dos funciones gratuitas mañana y el jueves, a las 10.45, en el Gran Plaza Teatro. Entradas por orden de llegada.

La obra, el Trío en la menor de Tchaikovsky es la inspiración para proponer diversas ideas coreográficas en estilo neoclásico impregnado de lirismo y virtuosismo. Los movimientos son contrastantes, despiertan sensaciones, emociones y colores. "Flores para una elegía" presenta metáforas que atraviesan el deseo, la luz, la pérdida, el renacer de la esperanza