El "Sol" que brilla en Villa Mitre: la competencia, su presente goleador y las estadísticas de papá

"Tenemos un grupo muy sano, que siempre busca superarse. Y con 'Agus' (Rodríguez) somos muy competitivas, diría que somos enfermas las dos, jaja".

Sol Menéndez Perrone disfruta del presente de Villa Mitre en el fútbol femenino -Primera división- de la Liga del Sur, aunque señala que mantener el nivel siempre alto no es nada sencillo.

"Logramos el tricampeonato y no nos conformamos. Venimos trabajando con un cuerpo técnico muy preparado desde hace varios años y eso es un punto a favor. En lo personal soy muy exigente, siempre busco mejorar y está claro que me gusta el gol", dijo la número "10", quien en lo que va de la temporada -20 fechas de la fase regular- sumar 31 gritos, uno más que Agustina.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"¿Si llevo la cuenta? Nooo, en eso no me fijo. Es más, cuando llegué a los 100 goles ni sabía; mi papá es el encargado de llevar la cuenta. Y no le pregunto porque ya veo que lo hago y no convierto más (risas)", contó Sol, quien pasó por El Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 14 a 15.

"Tengo la suerte, desde hace 4 años, de jugar con esa bestia (por Agus) y de ser parte de un plantel muy competitivo, muy responsable y muy ambicioso de querer ser mejor todo el tiempo. Siempre digo que nosotras, pese a que la competencia no te da respiro porque jugás sin descanso, necesitamos clasificar al Federal. Amo jugar a la pelota y más con este grupo", remarcó So, quien también ejerce como profesora de educación física y entrena a las categorías menores.

La nota completa a continuación: