El "Sol" que brilla en Villa Mitre: la competencia, su presente goleador y las estadísticas de papá
Sol Menéndez Perrone sobresale en el equipo tricampeón del fútbol femenino en la Liga del Sur. "Somos muy competitivas, diría que enfermas", señaló.
"Tenemos un grupo muy sano, que siempre busca superarse. Y con 'Agus' (Rodríguez) somos muy competitivas, diría que somos enfermas las dos, jaja".
Sol Menéndez Perrone disfruta del presente de Villa Mitre en el fútbol femenino -Primera división- de la Liga del Sur, aunque señala que mantener el nivel siempre alto no es nada sencillo.
"Logramos el tricampeonato y no nos conformamos. Venimos trabajando con un cuerpo técnico muy preparado desde hace varios años y eso es un punto a favor. En lo personal soy muy exigente, siempre busco mejorar y está claro que me gusta el gol", dijo la número "10", quien en lo que va de la temporada -20 fechas de la fase regular- sumar 31 gritos, uno más que Agustina.
"¿Si llevo la cuenta? Nooo, en eso no me fijo. Es más, cuando llegué a los 100 goles ni sabía; mi papá es el encargado de llevar la cuenta. Y no le pregunto porque ya veo que lo hago y no convierto más (risas)", contó Sol, quien pasó por El Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 14 a 15.
"Tengo la suerte, desde hace 4 años, de jugar con esa bestia (por Agus) y de ser parte de un plantel muy competitivo, muy responsable y muy ambicioso de querer ser mejor todo el tiempo. Siempre digo que nosotras, pese a que la competencia no te da respiro porque jugás sin descanso, necesitamos clasificar al Federal. Amo jugar a la pelota y más con este grupo", remarcó So, quien también ejerce como profesora de educación física y entrena a las categorías menores.
