Scaloni, con la mira en el Mundial 2026: “Hay una base y quedan pocos lugares"

Lionel Scaloni encarará los amistosos de la Selección Argentina ante Venezuela, este 10 de octubre en Miami, y Puerto Rico, el 13 en Chicago, como una oportunidad ideal para probar caras nuevas con la mirada puesta en el Mundial 2026.

El entrenador campeón del mundo fue claro sobre la importancia de estos partidos: “Para nosotros y los jugadores nunca hay amistosos, ellos lo saben. Queremos ver jugadores nuevos, pero no vamos a arriesgar a nadie que no esté al 100%”.

Sobre Lionel Messi, quien viene de una seguidilla exigente en Inter Miami, Scaloni fue cauto. “Voy a hablar con Leo y veremos cómo está físicamente. La idea es no forzar a ninguno”, señaló.

Además, ya con el foco también en el futuro, el técnico remarcó que estos partidos le permitirán “testear variantes” de cara al armado definitivo para la Copa del Mundo: “Hay una base, eso está claro y quedan pocos lugares, pero siempre hay espacio para que se sume alguien más. Ojalá que la lista sea de 26 jugadores".

“Queremos competir, pero lo principal es sacar conclusiones útiles. creo que son partidos lindos para poder disfrutar de estos chicos. El objetivo está más adelante”, explicó Scaloni.

Con la mirada fija en el Mundial 2026, Argentina sigue en marcha. Y estos partidos de octubre, aunque sin puntos en juego, puede marcar más de un destino para algunos futbolistas.