El femicidio de Daiana Mendieta: la autopsia confirmó que la mataron de un disparo

Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años desaparecida el viernes y hallada muerta este martes dentro de un aljibe en una zona rural de Entre Ríos, fue asesinada de un disparo de arma de fuego. Así lo confirmó la fiscal a cargo de la causa, Emilce Reynoso, quien dio a conocer los resultados preliminares de la autopsia.

Según detalló la representante del Ministerio Público Fiscal, la víctima fue encontrada en un pozo de unos 10 metros de profundidad vestida y con una herida de arma. Esta habría sido la que le provocó la muerte, de acuerdo a los forenses.

El hallazgo del cadáver ocurrió esta mañana en un camino rural apartado y cerca de la ciudad de Gobernador Mansilla, donde vivía la joven. La calle es conocida como Los Zorrinos, cruza a la Ruta 12 y está cerca al club de campo El Silencio, a cinco kilómetros del acceso a la localidad. El cuerpo estaba a unos 500 metros de la autovía principal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Daiana fue hallada luego de tres días sin rastros de su paradero. Tras la denuncia de su familia, las autoridades desplegaron un intenso dispositivo de búsqueda que involucró a más de 130 personas, entre efectivos, cadetes, bomberos, perros de rastreo y drones.

El domingo a la madrugada se encontró el vehículo con el que la joven se había ido de su casa en la tarde del viernes, supuestamente a hacer un mandado, según dijeron sus familiares.

El auto tenía las llaves puestas y estaba en una zona rural a casi cuatro kilómetros del casco urbano de la localidad entrerriana de casi 2500 habitantes. En consecuencia, se intensificó el rastrillaje en esa zona que no tiene ni viviendas ni monte, lo que dificultó la presencia de testigos.

La investigación, coordinada junto a los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala, abarcaron el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a posibles testigos y pericias sobre teléfonos y vehículos.

En este contexto, las autoridades detuvieron el domingo a la madrugada a un hombre de 55 años que mantenía un presunto vínculo con Mendieta y vivía a solo un kilómetro de la víctima. Según informó el jefe de Policía del Departamento de Tala, Pedro Silva, el detenido -que se lo conoce bajo el alias de “Pino”- estuvo en contacto con la joven poco antes de su desaparición.

Esta línea de investigación condujo al allanamiento de un galpón alquilado por el sospechoso en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, en el mismo pueblo, el lunes siguiente a la denuncia. Al hombre le secuestraron dos teléfonos celulares, dos carabinas y una camioneta Hilux blanca.

Durante el allanamiento, que se realizó bajo la orden de la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera, el individuo intentó manipular un arma de fuego y fue aprehendido por resistirse a la intervención policial. “Quedó detenido por esa resistencia”, agregó Blasón al medio local.

Las hipótesis que se manejan en la causa son diversas y ninguna ha sido descartada. El comisario subrayó que se investigó la simulación de un escenario para encubrir un femicidio.

Ella estudiaba astrología y se dedicaba a escribir y editar, que lo reflejaba en otra cuenta de Instagram (@escritosdmm). Y su último posteo en su red personal, abre un enigma y es un misterio: “Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva”, posteó junto a una foto de ella, casi de perfil.