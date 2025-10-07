Hallaron sin vida a Daiana Mendieta, la joven que estaba desaparecida en Entre Ríos

Daiana Mendieta, la joven de 22 años que estaba desaparecida desde el viernes 3 de octubre en Entre Ríos, fue hallada sin vida este martes tras nuevos rastrillajes.

El cuerpo de la joven fue encontrado este martes por la mañana dentro de un aljibe a 10 metros de profundidad en Gobernador Mansilla, departamento Tala.

"Las cámaras de seguridad públicas y privadas resultaron clave para reconstruir el recorrido de Daiana", detallaron fuentes del caso.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Asimismo, se indicó que los investigadores "aguardan las pericias de los dispositivos secuestrados para avanzar en la causa".

El viernes 3 de octubre por la noche, Mendieta salió de su casa y nunca más se supo de ella. Sus padres, al no poder contactarla, realizaron la denuncia 24 horas después y desde aquel momento se dio inicio a una exhaustiva investigación.

En las primeras horas del domingo, según describen diversos medios locales, se logró encontrar el vehículo abandonado y con las llaves puestas. Las primeras pericias indican que no hay indicios de forcejeo.

Además, por las primeras testimoniales, se ordenó un allanamiento de urgencia donde se incautaron tres celulares y una camioneta Toyota Hilux. A su vez, un hombre fue detenido luego de agredir a los efectivos policiales.

En los operativos trabajaron cadetes de la Escuela de Policía, la División Canes, efectivos de diferentes áreas de la fuerza, Bomberos y otros colaboradores, sumado a que se utilizan drones para inspeccionar el área. (NA)